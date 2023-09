L'astrofisicu Brian May, più cunnisciutu cum'è u chitarrista di u leggendariu gruppu di rock Queen, hà fattu cuntributi significativi à a missione OSIRIS-REx di a NASA. May, chì hà un dutturatu in astrofisica, hà participatu à a cartografia di l'asteroide Bennu, da quale a missione hè stata di ricuperà una mostra.

A cullaburazione di May cù a NASA hà iniziatu in u 2015 quandu hà travagliatu nantu à a missione New Horizons, chì hà mandatu una nave spaziale per vola da Plutone. Hà criatu a prima maghjina stereo d'alta qualità di Plutone, mostrà u so talentu micca solu cum'è musicista rock, ma ancu cum'è astrofisicu.

Per a missione OSIRIS-REx, May hà travagliatu cù a scienziata Claudia Manzoni per creà imagine realistiche 3D di missioni spaziali. Utilizendu sti imaghjini, May hà aiutatu à cartografi Bennu è à truvà una zona di atterrissimu sicura per a sonda chì raccoglierebbe a mostra di l'asteroide. A so cumpetenza è l'approcciu innovativu hà impressuatu u direttore di a missione Dante Lauretta, chì hà qualificatu i stereo di May cum'è un "grande strumentu" chì hà aiutatu à a ricerca di un locu d'atterrissimu adattatu.

A dedizione di May à a scienza è l'esplorazione spaziale hè evidenti in a so participazione cù i prughjetti di a NASA. A so passione per l'astronumia l'hà purtatu à perseguite un dutturatu in astrofisica, è cuntinueghja à cuntribuisce à u campu, è ancu di cuntribuzione durabile à u mondu di a musica cum'è songwriter per Queen.

L'atterrissimu di a capsula di mostra OSIRIS-REx in u desertu di l'Utah u 24 di settembre marcarà una tappa impurtante in a missione di a NASA per purtà una mostra d'asteroide à a Terra. I cuntributi di Brian May à a missione mette in risaltu l'intersezzione unica di a musica è a scienza, dimustrà i talenti è i diversi interessi di l'individui in a so attività oltre i so campi primari di sapè.

