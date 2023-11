Quantu costa Shingrix in Walmart?

Sè vo circate di vaccinà contru u zoster, unu di i vaccini più efficaci è cunsigliati hè Shingrix. Tuttavia, prima di piglià a vacuna, hè impurtante cunsiderà u costu. Walmart, una di e più grandi catene di vendita in i Stati Uniti, offre Shingrix in e so farmacie. Fighjemu un sguardu più vicinu à quantu costa Shingrix à Walmart è alcune dumande frequenti relative à a vacuna.

Costu Shingrix à Walmart:

A [data currente], u costu di Shingrix in Walmart hè di circa $ 155 per dosa. A vacuna richiede duie dosi, cusì u costu tutale per u cursu di vaccinazione cumpleta seria di circa $ 310. Vale a pena nutà chì questi prezzi pò varià ligeramente secondu u locu è qualsiasi promozioni o sconti in corso.

Fate frequenza:

1. Chì ghjè Shingrix ?

Shingrix hè una vacuna utilizata per prevene u shingles, una rash dolorosa causata da u virus varicella-zoster. Hè assai cunsigliatu per e persone di 50 anni è più, postu chì anu un risicu più altu di sviluppà herpes zoster.

2. Shingrix hè cupartu da l'assicuranza ?

A maiò parte di i piani d'assicuranza copre u costu di Shingrix, ma hè sempre cunsigliatu di verificà cù u vostru assicurante per cunfirmà i dettagli di a cobertura. Medicare Part D copre ancu Shingrix.

3. Ci hè un criteriu di eligibilità per riceve a vacuna Shingrix?

Shingrix hè cunsigliatu per l'individui di 50 anni è più vechji, indipendentemente da s'ellu anu avutu u zoster in u passatu o avè ricevutu a vacuna più antica, Zostavax.

4. Shingrix hè dispunibule senza prescription?

No, Shingrix ùn hè micca dispunibule senza prescription. Avete bisognu di cunsultà cun un prufessore di a salute chì pò valutà a vostra eligibilità è furnisce una prescription per a vacuna.

5. Ci sò qualchi effetti latu di Shingrix?

Cum'è qualsiasi vaccina, Shingrix pò causà effetti secundari. L'effetti secundarii più cumuni includenu u dulore è l'inflamazione in u situ di l'iniezione, è ancu a fatigue, u dolore musculare, u mal di testa è a frebba. Questi effetti latu sò generalmente ligeri è tempuranee.

In cunclusione, se pensate di vaccinà contru u zoster, Shingrix hè una opzione altamente cunsigliata. In Walmart, u costu di Shingrix hè di circa $ 155 per dosa, per un totale di circa $ 310 per u cursu di vaccinazione cumpletu. Ricurdatevi di cunsultà cù u vostru duttore di salute per stabilisce se Shingrix hè adattatu per voi è per affruntà ogni preoccupazione o quistione chì pudete avè.