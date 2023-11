Quantu tempu hè bona una vacuna per u zoster?

[Cità, Statu] - L'herpes zoster, cunnisciutu ancu com'è herpes zoster, hè una infezzjoni virali dolorosa causata da u virus varicella-zoster, u stessu virus chì provoca a varicella. Affetta tipicamente l'adulti anziani è l'individui cù un sistema immune debilitatu. Per prevene sta cundizione debilitante, hè dispunibule una vaccina di shingles. Ma quantu dura a prutezzione di sta vacuna? Scupritemu.

U vaccinu di u zoster, cunnisciutu ancu Zostavax, hè statu u primu vaccinu appruvatu da l'Food and Drug Administration (FDA) di i Stati Uniti per prevene l'herpes zoster. Tuttavia, in u 2017, hè statu introduttu un vaccinu novu è più efficace chjamatu Shingrix. Shingrix hè avà a vacuna preferita cunsigliata da i Centri per u Controlu è a Prevenzione di Malattie (CDC) per a prevenzione di u zoster.

Quantu tempu a vacuna Shingrix furnisce a prutezzione?

Sicondu u CDC, a vacuna Shingrix furnisce una forte prutezzione contra u shingles è e so cumplicazioni. I prucessi clinichi anu dimustratu chì a vacuna hè più di 90% efficace in a prevenzione di u zoster in individui di 50 anni è più. A prutezzione furnita da a vacuna Shingrix dura parechji anni, cù studii chì mostranu chì ferma assai efficace per almenu quattru anni dopu a vaccinazione.

Ci hè bisognu di un booster shot?

Mentre a vacuna Shingrix furnisce una prutezzione longa, u CDC ricumanda una seconda dosa per assicurà a massima efficacità. A seconda dosa deve esse amministrata da dui à sei mesi dopu a prima dosa. U booster shot aiuta à rinfurzà è allargà a risposta immune, chì furnisce una prutezzione cuntinua contr'à u zoster.

Chì ci hè di a vacuna più vechja, Zostavax?

A vacuna più antica, Zostavax, hè sempre dispunibule ma ùn hè più l'opzione preferita. Zostavax furnisce a prutezzione contru u shingles per circa cinque anni, ma a so efficacità diminuisce cù u tempu. Se avete ricevutu prima a vacuna Zostavax, u CDC ricumanda di piglià a vacuna Shingrix per assicurà una megliu prutezzione contra u zoster.

In cunclusioni, a vacuna Shingrix hè assai efficace in a prevenzione di shingles è e so cumplicazioni. Cù a so prutezzione di longa durata, l'individui ponu gode di a pace di mente per parechji anni dopu a vaccinazione. Ricurdatevi di cunsultà cù u vostru duttore di salute per determinà u megliu calendariu di vaccinazione per voi è per assicurà chì riceve l'infurmazioni più aggiornate in quantu à a prevenzione di u zoster.

Q: Chì hè u shingles?

A: L'herpes zoster hè una infezzjoni virali dolorosa causata da u virus varicella-zoster, u stessu virus chì provoca a varicella.

Q: Chì ghjè a vacuna Shingrix?

A: A vacuna Shingrix hè una vacuna altamente efficace appruvata da a FDA per prevene l'herpes zoster. Hè a vacuna preferita cunsigliata da u CDC.

Q: Quantu tempu a vacuna Shingrix furnisce a prutezzione?

A: A vacuna Shingrix furnisce una forte prutezzione contra u shingles per almenu quattru anni dopu a vaccinazione.

Q: Aghju bisognu di un booster shot?

A: Iè, u CDC ricumanda una seconda dosa di a vacuna Shingrix per assicurà a massima efficacità. A seconda dosa deve esse amministrata da dui à sei mesi dopu a prima dosa.

Q: Chì ci hè di a vacuna più vechja, Zostavax?

A: Zostavax hè sempre dispunibule ma ùn hè più l'opzione preferita. Prutece a prutezzione contra i shingles per circa cinque anni, ma a so efficacità diminuisce cù u tempu. Hè cunsigliatu di piglià a vacuna Shingrix per una prutezzione megliu.