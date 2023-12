Google libera u novu Chatbot Bard cum'è un forte cumpetitore à u ChatGPT di OpenAI

Google hà recentemente presentatu u so ultimu chatbot, Bard, chì hè alimentatu da u so grande mudellu di lingua, Gemini. Bard hè pronta à cumpete cù ChatGPT di OpenAI è offre parechje caratteristiche distinte. Mentre Gemini hà a capacità di analizà l'imaghjini è l'audio, queste funzioni seranu sparte in Bard in una data dopu, secondu Demis Hassabis, u capu di Google DeepMind.

Un aspettu notevuli di u mudellu Gemini hè a so capacità di interagisce cù elementi non testu. In i demo presentati da Google, Gemini permette à i genitori di carica i travaglii di i so figlioli per identificà i sbagli è permette à YouTuber Mark Rober di riceve feedback AI nantu à i so disinni di l'aviò di carta carichendu solu l'imaghjini.

Google hà sceltu di utilizà video promozionali invece di demo in diretta per u lanciu di Bard, una partenza da u so approcciu precedente. Sta decisione hè stata presa dopu una reazione divisive à una allucinazione da u chatbot durante a presentazione di u CEO Sundar Pichai.

Bard hè basatu annantu à a versione Gemini's Pro è hè paragunabile à u ChatGPT di OpenAI, chì hè custruitu nantu à u mudellu GPT-3.5. U mudellu Gemini Pro hà superatu GPT-3.5 in parechji punti di riferimentu, cumpresu a prova di riferimentu per a cumpressione di lingua multi-task è i benchmarks HumanEval per a generazione di codice.

Inoltre, Google dichjara chì u so prossimu mudellu Gemini Ultra supera i mudelli di punta cum'è GPT-4 in ragiunamentu è ricunniscenza di l'imaghjini. Una volta Ultra hè liberatu, Bard evolverà ulteriormente in una versione più avanzata chjamata "Bard Advanced".

I testi iniziali di l'utilizatori di Bard anu revelatu risultati misti. Certi utilizatori anu truvatu chì Bard li hà urdinatu à utilizà a Ricerca di Google per dumande specifiche, mentre chì altri elogiavanu ChatGPT per furnisce infurmazioni più dettagliate è precise. In ogni casu, Bard hà sappiutu identificà è corregge l'errori in un draft, chì mostra prumessa in e so capacità di verificazione di fatti.

In generale, cù a liberazione di Bard, Google hà u scopu di stabilisce cum'è un attore prominente in u paisaghju di u chatbot, chì offre un competitore putente à u ChatGPT di OpenAI.

