Quantu hè efficace u vaccinu di gripe 2023?

Quandu a staghjoni di a gripe s'avvicina, assai individui si cuntemplanu s'ellu o micca avè a so vaccinazione annuale di a gripe. Cù a pandemia di COVID-19 in corso, l'impurtanza di prutegge si da e malatie respiratorie hè diventata ancu più evidenti. L'efficacezza di a vacuna di a gripe pò varià da annu à annu per via di a natura sempre cambiante di u virus di l'influenza. Allora, quantu efficace hè a vacca di gripe per l'annu 2023?

Sicondu i Centri per u Controlu è a Prevenzione di Malattie (CDC), l'efficacità di a vacuna di a gripe pò varià da 40% à 60% in una determinata stagione. Questu significa chì a vaccinazione reduce significativamente u risicu di cuntrazione di a gripe è avè sintomi severi. Tuttavia, hè impurtante nutà chì l'efficacità pò varià secondu fatturi cum'è l'età, a salute generale, è a partita trà a vacuna è e ceppi circulanti di u virus.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè u vaccinu di gripe?

A: A vacuna di a gripe, cunnisciuta ancu com'è a vacuna di a gripe, hè una vacuna chì aiuta à prutege contra u virus di a gripe. Hè tipicamenti amministratu annu à l'individui per riduce u risicu di l'infezzione di a gripe.

Q: Cumu funziona a vacuna di a gripe?

A: U vaccinu di a gripe funziona stimulendu u sistema immune per pruduce anticorpi contr'à u virus di l'influenza. Questi anticorpi aiutanu à u corpu à ricunnosce è cumbatte u virus s'ellu hè espostu à ellu.

Q: A vacuna di a gripe hè sicura?

A: Iè, a vacuna di a gripe hè cunsiderata sicura per a maiò parte di l'individui. L'effetti secundarii cumuni ponu include dolore à u situ di iniezione, febbre di bassa qualità è dolori musculari. Effetti latu seriu sò rari.

Q: Quale deve piglià a vacuna di grippa?

A: U CDC ricumandemu chì tutti l'età di sei mesi o più anu da esse vaccinati contr'à a gripe, in particulare quelli chì anu più risicu di cumplicazioni, cum'è i zitelli, l'adulti anziani, e donne incinte, è l'individui cù certi cundizioni medichi.

In cunclusione, mentri l'efficacità di a vacuna di a gripe per l'annu 2023 pò varià, resta un strumentu cruciale per prevene a diffusione di u virus di l'influenza è riduce a gravità di i sintomi. A vaccinazione ùn solu prutege sè stessu, ma aiuta ancu à salvaguardà e pupulazioni vulnerabili. Ricurdatevi di cunsultà cù i prufessiunali di a salute per cunsiglii persunalizati è stà infurmatu nantu à l'ultime raccomandazioni.