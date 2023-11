Cumu creà un cartulare oculatu in iPhone?

In l'era digitale d'oghje, a privacy hè diventata una preoccupazione maiò per parechji utilizatori di smartphone. Ch'ella sia foto persunali, documenti sensibili, o informazioni cunfidenziale, a ghjente vole assicurà chì e so dati restanu sicuri è oculati da l'occhi indiscreti. Sè vo site un utilizatore iPhone chì cerca di creà un cartulare oculatu nantu à u vostru dispositivu, quì hè una guida passo-passu per aiutà à mantene i vostri fugliali privati.

1. Sceglite un locu nasconde: Partenza da sceglie un locu adattatu nant'à u vostru iPhone induve vo vulete à creà u cartulare piatta. Questu puderia esse in una app esistente o in a vostra pantalla di casa.

2. Crea un novu cartulare: Mantene premutu qualsiasi icona di l'app nantu à a vostra pantalla di casa finu à ch'elli cumincianu à agità. Dopu, trascinate una app nantu à una altra per creà un novu cartulare. Dà u cartulare un nome chì ùn suscitarà micca suspetti.

3. Sposta l'applicazioni in u cartulare: Avà, move l'applicazioni chì vulete ammuccià in u cartulare novu creatu. Pudete fà questu pressu è mantenendu un icona di l'app, dopu trascinendu in u cartulare.

4. Oculta u cartulare: Per ammuccià u cartulare da l'occhi indiscreti, trasladallu à una pantalla di casa secundaria o terziaria. Pudete fà questu trascinendu u cartulare à u screnu più à destra, o trascinendu a manca finu à ghjunghje à u locu desideratu.

Comu riggistràrisi:

Q: Qualchissia pò ancu truvà u mo cartulare nascostu?

A: Mentre stu metudu furnisce un livellu basu di privacy, ùn hè micca infallibile. L'utilizatori savvy pò ancu esse capace di truvà u cartulare oculatu cerchendu u vostru dispositivu o utilizendu certi app di terzu.

Q: Puderaghju prutege cù password u cartulare oculatu?

A: Sfurtunatamente, iOS ùn offre micca una funzione integrata per prutegge i cartulare cù password. Tuttavia, pudete aduprà app di terze parti da l'App Store chì furnisce misure di sicurezza supplementari.

Q: L'applicazioni ammucciate affettanu a so funziunalità?

A: No, ammuccià l'applicazioni in un cartulare ùn affetterà micca a so funziunalità. Puderete ancu accede è aduprà cum'è avete normalment.

Dopu à sti passi sèmplice, vi ponu creà un cartulare ammucciatu nant'à u vostru iPhone è aghjunghje una strata suverchiu di privacy à i vostri dati persunali. In ogni casu, hè impurtante ricurdà chì stu metudu ùn hè micca infallibile, è se avete infurmazioni assai sensibili, hè cunsigliatu di scopre opzioni di sicurezza più robuste.