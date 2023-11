Cumu fermu permanentemente l'applicazioni in esecuzione in fondo?

Avete mai nutatu chì ancu dopu à chjude una app in u vostru smartphone, cuntinueghja à curriri in u sfondate, cunsumendu una preziosa vita di bateria è rallentendu u vostru dispositivu? Sè vo site stancu di stu inconveniente, avemu qualchi cunsiglii per aiutà vi impediscenu permanentemente l'applicazioni da esse in sfondate.

Prima, capisce ciò chì significa per una app per eseguisce in fondo. Quandu apre una app in u vostru dispositivu, ferma attiva ancu quandu cambiate à un'altra app o chjude u vostru schermu. Questu permette à l'applicazioni di realizà attività cum'è riceve notificazioni, aghjurnà dati o ghjucà musica. Mentre chì questu pò esse utile per certe app, pò ancu drenà a vostra bateria è influenza u rendiment di u vostru dispositivu.

Per piantà l'applicazioni da esse in sfondate, pudete seguità questi passi:

1. Nantu à i dispusitivi Android:

- Andà à "Settings" è selezziunate "Apps" o "Applicazioni".

- Sceglite l'app chì vulete gestisce è toccu.

- Cercate l'opzione "Batteria" o "Ottimizzazione di a batteria".

- Selezziunate "Ùn ottimisate" o "Ottimizà l'usu di a bateria" è disattivallu per l'app scelta.

2. On i dispusitivi iOS:

- Andà à "Settings" è selezziunate "General".

- Tap nant'à "Fresh App di fondo".

- Disattivate l'interruttore di basculazione per l'app chì vulete piantà di correre in fondo.

Da seguenti sti passi, vi ponu impedisce Apps da curriri in u sfondate è cunservà e risorse di u vostru dispusitivu. Tuttavia, tenite in mente chì alcune app pò ancu esse bisognu di l'attività di fondo per funziunà bè, cum'è l'applicazioni di messageria o di navigazione.

Comu riggistràrisi:

Q: L'arrestu di l'applicazioni da esse in sfondate affetterà a so funziunalità?

A: In a maiò parte di i casi, l'arrestu di l'applicazioni in sfondate ùn affetterà micca a so funziunalità core. Tuttavia, certe app ponu esse bisognu di attività di fondo per e funzioni specifiche per travaglià bè.

Q: Possu piantà tutte l'applicazioni da esse in sfondate in una volta?

A: Sfurtunatamente, ùn ci hè micca un paràmetru universale per piantà tutte l'applicazioni da esse in sfondate simultaneamente. Avete bisognu di gestisce individualmente i paràmetri di l'attività di fondo di ogni app.

Q: Impedisce l'applicazioni da esse in esecuzione in sfondate migliurà u rendiment di u mo dispositivu?

A: Iè, impediscendu l'applicazioni inutili da esse in sfondate pò migliurà u rendiment di u vostru dispositivu riducendu l'usu di risorse è liberendu memoria.

In cunclusione, piglià u cuntrollu di quali appiicazioni in sfondate pò migliurà significativamente a vostra sperienza di smartphone. Seguendu i passi furniti, pudete piantà permanentemente l'applicazioni da esse in sfondate, risparmiendu a vita di a bateria è migliurà u rendiment generale.