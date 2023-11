Cumu sguassate l'applicazioni preinstallate indesiderate in Android?

In l'era digitale d'oghje, i telefoni smartphones sò diventati una parte integrante di a nostra vita. Ci permettenu di stà cunnessi, accede à l'infurmazioni, è eseguisce diverse attività cù uni pochi di tocchi. Tuttavia, una frustrazione cumuna chì parechji utilizatori Android face hè a prisenza di apps preinstalled indesiderati nant'à i so dispusitivi. Queste app, cunnisciute ancu com'è bloatware, spessu occupanu un spaziu di almacenamiento preziosu è ponu esse un fastidiu per trattà. Allora, cumu si pò caccià elli?

Capisce Bloatware: Bloatware si riferisce à l'applicazioni preinstallate chì venenu cù u vostru dispositivu Android. Queste app sò tipicamente installate da u fabricatore di u dispositivu o da u trasportatore mobile è ùn ponu micca esse disinstallate cù i metudi di solitu.

Disinstallazione di Bloatware: Mentre ùn pudete micca sguassate cumplettamente u bloatware da u vostru dispositivu senza arradicallu (chì pò annullà a vostra garanzia è potenzalmentu causari altri prublemi), ci sò modi per disattivà o ammuccià queste app indesiderate. Per fà questu, andate à i paràmetri di u vostru dispositivu, selezziunate "Apps" o "Applicazioni", è dopu sceglite l'app chì vulete disattivà. Da quì, pudete appughjà u buttone "Disable" o "Turn off" per impedisce l'appiecazione di eseguisce è sguassate da u to drawer di l'app.

Comu riggistràrisi:

Q: Puderaghju completamente sguassà bloatware da u mo dispositivu Android?

A: A menu chì ùn arradicate u vostru dispositivu, ùn pudete micca sguassà cumplettamente i bloatware. Tuttavia, pudete disattivà o ammuccià queste app per liberà u spaziu di almacenamento è impediscenu di correre.

Q: A disattivazione di bloatware affetterà u rendiment di u mo dispositivu?

A: A disattivazione di bloatware ùn deve micca avè un impattu significativu in u rendiment di u vostru dispositivu. In fatti, pò ancu migliurà u rendiment liberendu e risorse di u sistema.

Q: Puderaghju reinstallà l'applicazioni disabilitate?

A: Iè, pudete reinstallà l'applicazioni disabilitate andendu in Google Play Store è cerchendu l'app. Da quì, pudete scaricà è stallà dinò.

In cunclusione, mentre ùn pudete micca esse capace di sguassà cumplettamente l'applicazioni preinstallate indesiderate da u vostru dispositivu Android, pudete disattivà o ammuccià per ricuperà u spaziu di almacenamiento è migliurà u rendiment. By seguenti i passi sèmplice mintuatu sopra, vi ponu piglià u cuntrollu di u vostru dispusitivu è persunalizà si secondu à e vostre preferenze.