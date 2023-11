By

Quantu hè cumunu Guillain Barre dopu a vacuna Shingrix?

Nta l'ultimi anni, a vacuna Shingrix hà guadagnatu pupularità cum'è una misura preventiva efficace contr'à u zoster, una cundizione dolorosa è debilitante causata da u virus varicella-zoster. Tuttavia, ci sò stati preoccupati per un ligame potenziale trà a vacuna Shingrix è u sindromu di Guillain Barre (GBS), un disordine neurologicu raru. Andemu in u tema è scopre i fatti.

GBS hè una cundizione in quale u sistema immune di u corpu attaccà per errore i nervi periferichi, purtendu à a debule musculare è, in i casi severi, a paralisi. Ancu s'è a causa esatta di GBS hè scunnisciuta, hè spessu preceduta da una infezzjoni, cumprese e malatie virali o bacteriale. Mentre chì u risicu di sviluppà GBS dopu à ogni vaccinazione hè estremamente bassu, hè statu osservatu cum'è un potenziale effetti secundariu di certi vaccini.

Sicondu i Centri per u Controlu è a Prevenzione di Malattie (CDC), l'incidenza di GBS dopu a vacuna Shingrix hè stimata à circa 1 à 2 casi per milione di dosi amministrati. Stu risicu hè notevolmente più bassu di u risicu di sviluppà GBS dopu una infezione naturale di shingles, chì hè stimatu à circa 1 in 3,000 casi.

Q: Chì sò i sintomi di u sindromu di Guillain Barre?

A: I sintomi di GBS spessu cumincianu cù debule è tingling in i gammi è ponu avanzà à a debule musculare o a paralisi. Pò ancu influenzà a parte superiore di u corpu, a faccia è i musculi di respirazione.

Q: U risicu di GBS hè u listessu per tutti i vaccini?

A: No, u risicu di GBS varieghja secondu a vacuna. Certi vaccini, cum'è a vacuna di a gripe stagionale, sò stati assuciati cù un risicu ligeramente aumentatu di GBS, mentri àutri ùn anu micca dimustratu alcuna associazione significativa.

Q: Deve esse preoccupatu di piglià a vacuna Shingrix?

A: U risicu di sviluppà GBS dopu a vacuna Shingrix hè estremamente bassu. I beneficii di a vaccinazione in a prevenzione di u zoster è e so cumplicazioni superanu assai i risichi potenzali. Hè sempre cunsigliatu di cunsultà cù u vostru duttore di salute per piglià una decisione infurmata basatu nantu à e vostre circustanze di salute individuale.

In cunclusioni, mentri ci hè un risicu minimu di sviluppà u sindromu di Guillain Barre dopu avè ricevutu a vacuna Shingrix, l'incidenza hè significativamente più bassu paragunatu à u risicu assuciatu cù una infezzjoni naturali di shingles. A vaccinazione resta un strumentu cruciale per a prevenzione di u zoster è e so cumplicazioni, è i beneficii di a vacuna Shingrix superanu i risichi putenziali.