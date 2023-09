Un studiu recente realizatu da Young Zhou è a so squadra da u Quinney College of Natural Resources è u Centru Ecologicu hà sbulicatu u rolu impurtante chì i grasses ghjucanu in a cattura di carbone. Tradizionalmente, i sforzi per mitigà u riscaldamentu glubale anu focu annantu à plantà arburi per catturà è almacenà diossidu di carbonu. Tuttavia, stu studiu revela chì l'erba cuntribuiscenu ancu significativamente à u almacenamentu di carbone.

Publicatu in Nature Geoscience, u studiu cuncintrau nantu à e savane tropicali, un ecosistema induve l'arburi è l'erba sparte u spaziu. I circadori anu scupertu chì l'arbe cuntenenu più di a mità di u cuntenutu di carbonu di a terra in queste savane, cumprese a terra direttamente sottu à l'arburi. Questa scuperta sfida a credenza convenzionale chì l'afforestazione aumenta principalmente l'almacenamiento di carbone in l'arburi.

Mentre chì i boschi principarmenti almacenanu u carbone in i so tronchi è e foglie, l'ecosistema grassy almacenanu una parte significativa di carbone in a terra. Grasses anu un vastu sistemi radicali è cuntribuiscenu à l'almacenamiento di carbone per via di a descomposizione di i rifiuti organici. Questu hè soprattuttu preziosu in cunsiderà u futuru incertu carattarizatu da u riscaldamentu glubale è un risicu aumentatu di siccità è incendi.

U studiu hà u scopu di capisce u rolu di l'arbe in u almacenamentu di carbone perchè a ricerca precedente s'era principarmenti focu annantu à l'arburi. I circadori anu realizatu una investigazione approfondita, esaminendu l'impattu di l'aumentu di a coperta di l'arburu nantu à u almacenamentu di carbone di a terra in l'ecosistemi di savana. I risultati anu dimustratu chì l'aumentu di u almacenamentu di carbone di u terrenu risultatu da l'espansione di a cobertura di l'arburu era minimu.

U studiu hà ancu revelatu variazioni in a risposta di l'almacenamiento di carbone di u terrenu à l'aumentu di l'arburu, cù fatturi cum'è a precipitazione, u tipu di terra, è a cuntribuzione di l'almacenamiento di carbone da l'erba chì ghjucanu un rolu significativu. Questu mette in risaltu a cumplessità di l'aumentu di a cobertura di l'arburu è u so impattu nantu à a dinamica di carbone in i terreni di savana.

Queste scuperte enfatizanu l'impurtanza di priservà è prutegge l'ecosistema di savana è ricunnosce i so cuntributi unichi à u ciculu glubale di carbone. U studiu dumanda una cunniscenza più cumpleta di cumu i diversi elementi di l'ecosistema, cum'è l'arbe è l'arburi, cuntribuiscenu à u almacenamentu di carbone per sviluppà strategie efficaci in a lotta contru u riscaldamentu glubale.

Fonti:

- Riferimentu di Journal: William J. Bond, Madelon F. Case, et al. U carbone di a terra in i savane tropicali hè principalmente derivatu da l'erba. Natura Geoscience. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0