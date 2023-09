Trasfurmà l'aria calda in acqua potabile: una nova svolta in a cugliera di l'acqua

I ricercatori di l'Università di Texas in Austin anu fattu un prugressu significativu in a ricerca di creà una suluzione per a scarsità d'acqua. In a so ultima ricerca, publicata in Proceedings of the National Academy of Sciences, anu sviluppatu un hydrogel ingegneria molecularmente capace di estrae l'acqua potabile pulita da l'aria calda utilizendu solu energia solare.

L'idrogel permette à l'acqua di esse estratta rapidamente è efficaci da l'atmosfera, ancu in tampiratura finu à 104 gradi Fahrenheit, facendu adattatu per i zoni chì anu un eccessu calore è un accessu limitatu à l'acqua pulita. Cù sta tecnulugia, l'individui puderanu ritruvà l'acqua solu per mette un dispositivu in l'esternu, senza avè bisognu di cunsumu energeticu supplementu.

L'idrogelu pò pruduce trà 3.5 è 7 kilogrammi d'acqua per kilogramu di materiale di gel, secondu u nivellu di umidità. Ciò chì distingue sta ricerca hè l'adattabilità di l'idrogel in microgels, chì aumenta assai a rapidità è l'efficienza di cattura è liberazione di l'acqua. Trasfurmendu l'idrogelu in particelle micro-sized, i circadori anu sviluppatu un sorbente altamente efficiente chì pò aumentà significativamente a produzzione d'acqua attraversu parechji cicli di ogni ghjornu.

A scala di a tecnulugia hè u prossimu passu impurtante. I circadori anu intenzione di trasfurmà e so scuperte in una soluzione portatile à pocu costu per creà acqua potabile pulita chì pò esse utilizata in u mondu sanu. Stu sviluppu puderia cambià a vita per e pupulazioni chì mancanu l'accessu di basa à l'acqua pulita, cum'è in Etiopia, induve quasi 60% di a pupulazione face sta sfida.

I piani futuri per a tecnulugia includenu l'ottimisazione di l'ingegneria di i microgels per migliurà ulteriormente l'efficienza. I circadori anu ancu esploratu l'usu di materiali organici per riduce i costi di produzzione. Tuttavia, restanu sfide in a scala di a produzzione di sorbenti è à assicurà a durabilità di u pruduttu. Inoltre, i sforzi sò in corso per creà versioni portatili di u dispusitivu per diversi scenarii d'applicazione.

Questa scuperta hà u putenziale di furnisce un fanale di speranza per e regioni affettate da a scarsità d'acqua. L'abilità di trasfurmà l'aria calda in acqua potabile utilizendu l'energia solare ci porta un passu più vicinu à una soluzione sustenibile chì pò allevià i prublemi di carenza d'acqua in u mondu.

Source:

Studi di l'Acadèmia Naziunale di Scienze