Tendenze inaspettate emergenu in Vendite è Prezzi di casa esistenti

Riassuntu: Dati recenti nantu à e vendite di casa esistenti è i prezzi revelanu tendenzi sorprendenti in diverse cità in i Stati Uniti. Mentre chì certi zoni sperimentanu una crescita significativa sia in i cunti sia in i prezzi, altri sò affruntendu decadimenti. Questu articulu mette in risaltu alcune di e cità più notevuli è i tendenzi divergenti in i so mercati di l'alloghju.

1. Toledo, OH: Toledo hè in cima à a lista cun un incrementu notevuli di 14% in a vendita di casa esistenti annu à annu. Inoltre, u prezzu di vendita medianu hè cresciutu di 8.3%, superendu a media da 2017-2019 da 43.4%.

2. Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA: Malgradu una calata di 35.1% in i cunti di vendita di casa esistenti cumparatu cù a media di l'ultimi trè anni, Oxnard-Thousand Oaks-Ventura vede una crescita sorprendente di 18% in u prezzu di vendita medianu annu annantu. -annu.

3. Rochester, NY: Ancu se e vendite di casa esistenti anu diminuite da 20.6%, u prezzu di vendita mediana in Rochester hè cresciutu di 10.4%, chì risulta in un incrementu sustanciale di 66.5% cumparatu cù a media da 2017-2019.

4. San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA: À mezu à una calata in i cunti di vendita di casa esistenti è u prezzu di vendita medianu, San Diego hà sempre una crescita di 11% annu in annu in vendita è un incrementu di 5.4% in i prezzi cumparatu cù u Media 2017-2019.

5. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA: Malgradu una diminuzione di 25.2% in a vendita di casa esistenti, u prezzu di vendita mediana in l'area di Riverside-San Bernardino-Ontario vede una crescita modesta di 2%, chì risulta in un aumentu di 53.9% cumparatu cù u media di trè anni.

Queste tendenze sorprendenti in diverse cità mette in risaltu a natura diversa di u mercatu di l'abitazioni è offre opportunità uniche per i cumpratori è i venditori. Capisce queste tendenze localizzate hè cruciale per piglià decisioni infurmati in u mercatu immubiliare. Sia chì una cità hè in crescita o in decadenza, hè essenziale per stà infurmatu nantu à u paisaghju sempre cambiante di vendita di casa è di prezzi.