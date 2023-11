L'eccitazione principia: Steam Black Friday Sales are Here!

L'attese vendite di Steam Black Friday anu iniziatu ufficialmente, offre à i gamers una stravaganza di una settimana di offerte incredibili nantu à una larga gamma di tituli populari. A partire da 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, a vendita prumetti di esse un piacè per i dilettanti di u ghjocu in u mondu. Questu avvenimentu assai attesu duverà finu à u 28 di nuvembre, dendu assai tempu per i gamers per indulge in u so passatempi preferitu durante a prossima stagione di vacanze.

Mentre a lista cumpleta di ghjochi scontati serà revelata solu quandu a vendita principia, Steam ci hà datu un ochju tentativu di ciò chì aspetta per mezu di un trailer eccitante chì mostra una selezzione di ghjochi chì participanu à l'avvenimentu. A linea hè una mistura impressiunanti di classici amati è blockbusters recenti. Gemme più vechje cum'è Terraria è Hunt: Showdown sparteranu i riflettori cù e versioni più recenti cum'è The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, è Starfield, prumettendu una vasta gamma di opzioni per ogni gustu di ghjocu.

Cù u ricenti lanciamentu di u Steam Deck OLED, assai ricercatu, chì hà suscitatu l'interessu di i dilettanti di i ghjoculi portatili, assai attente à a vendita per sconti potenziali nantu à i ghjoculi cumpatibili cù u dispositivu populari. Ci hè ancu anticipazione in quantu à qualsiasi scontu potenziale nantu à u dispusitivu stessu, postu chì i gamers aspettanu di rinfurzà a so sperienza di ghjocu cù stu sistema portatile di punta.

L'inclusione di tituli più novi, cum'è Like A Dragon: The Man Who Erased His Name è Call Of Duty: Modern Warfare 3, in a vendita resta incerta. E vendite precedenti anu dimustratu risultati misti per e versioni recenti, cù alcuni esse esclusi interamente o ricevenu sconti minimi cumparatu cù altri tituli. Tuttavia, l'anticipazione hè alta postu chì i gamers aspettanu ansiosi l'annunziu di a dispunibilità di questi ghjochi bramati è i sconti potenziali.

Mentre a cumunità di i ghjoculi celebra l'arrivu di e vendite di Steam Black Friday, l'eccitazione riempie l'aria. Cù offerte attraenti, sconti è una fantastica linea di ghjochi, questu avvenimentu permette à i gamers di espansione e so biblioteche è di scopre novi avventure senza rompe a banca. Preparate à catturà i vostri tituli preferiti è imbarcate in viaghji digitali emozionanti chì vi mantenenu divertitu durante a stagione di vacanze è oltre!

Dumande dumandatu Spissu

1. Quandu cumincianu a vendita di Steam Black Friday ?

E vendite di Steam Black Friday cumincianu oghje è cumincianu à 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Quantu durà a vendita di Steam Black Friday ?

A vendita durerà esattamente una settimana, finendu u 28 di nuvembre à u listessu tempu chì hà iniziatu.

3. Chì ghjochi pudemu aspittà di vede in vendita ?

Mentre a lista completa di ghjochi chì participanu à a vendita serà revelata solu quandu principia, un trailer publicatu da Steam hà datu un ochju di alcuni tituli inclusi cum'è Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Omu: Miles Morales, è Starfield.

4. U Steam Deck OLED serà scontu durante a vendita?

I sconti nantu à u Steam Deck OLED stessu ùn sò micca stati cunfirmati, ma assai gamers speranu di riduzzione di prezzu potenziale chì aumenterebbe a so sperienza di ghjocu.

5. I tituli più novi cum'è Like A Dragon: The Man Who Erased his Name and Call Of Duty: Modern Warfare 3 seranu inclusi in a vendita?

Resta incerta se i tituli più recenti saranu parte di a vendita, postu chì e vendite precedenti anu mostratu risultati misti per e versioni recenti. Tuttavia, i gamers aspettanu ansiosi ogni annunziu riguardanti a so dispunibilità è i sconti potenziali.