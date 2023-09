OSIRIS-REx Sample Capsule Ritorna à a Terra Carica cù Materiale Asteroide

A principiu di dumenica, u 24 di settembre, a capsula di mostra di a nave spaziale OSIRIS-REx rientrerà in l'atmosfera di a Terra, purtendu circa 8.8 ounces (250 grammi) di materiale rocciosu cullatu da a superficia di l'asteroide Bennu in 2020. Questa mostra ùn hè micca solu u primu asteroide di a NASA. campione ma ancu u più grande mai cullatu in u spaziu.

Quandu a nave spaziale righjunghji una distanza di circa 63,000 XNUMX milla sopra a superficia di a Terra, un missaghju da l'operatori in terra attivarà a liberazione di a capsula, mandendula in rotazione versu l'atmosfera di a Terra. A nave spaziale sviarà tandu u so cursu versu l'asteroide Apophis, cuntinuendu a so missione sottu un novu nome : OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Dopu un viaghju di quattru ore à traversu u spaziu, a capsula entrerà in l'atmosfera di a Terra à una vitezza di circa 27,650 XNUMX mph. A cumpressione di l'atmosfera di a Terra creerà abbastanza calore per invechjà a capsula in una bola di focu superheated. Tuttavia, un scudo termicu prutegerà a mostra, mantenendu una temperatura simile à quella di a superficia di Bennu.

Per assicurà un sbarcu sicuru, i paracadute seranu implementati. Prima, un parachute di droga stabilizzerà a discesa di a capsula à velocità subsoniche, seguita da a distribuzione di u chute principale. U chute principale purterà a capsula u restu di a strada, rallentendu à circa 11 mph nantu à u touchdown.

Una volta chì a capsula sbarca in una zona designata nantu à una gamma militare in Utah, una squadra di ricuperazione l'avvicinerà. A squadra tracciarà u percorsu di a capsula utilizendu strumenti termali è ottici, è ricuperà u più prestu pussibule per evità di contaminazione di a mostra cù l'ambiente di a Terra.

Dopu à esse situata è imballata, a capsula serà purtata via elicotteru in una stanza pulita temporale nantu à a gamma militare. Là, serà sottumessu à u prucessu iniziale è u disassemblamentu prima di esse trasportatu da l'aviò à u Johnson Space Center di a NASA in Houston. À u centru, a mostra serà documentata, curata è distribuita per l'analisi à i scientisti di u mondu.

Fonte: Nathan Marder