Quantu hè veloce 5G in i iPhones Apple? Un sguardu à u Saltu di Prestazione da iPhone 12 à iPhone 14

In anticipazione di l'avvenimentu di l'iPhone 15 d'Apple, Opensignal hà publicatu un rapportu chì esamina a velocità aumentata di e cunnessione 5G in i telefoni smartphones Apple da quandu l'iPhone 12 hè statu introduttu cù supportu 5G. Mentre u rapportu suggerisce chì l'aghjurnamentu à l'iPhone 15 pò esse micca necessariu per tutti, mette in risaltu a significativa mellura in u rendiment 5G quandu si passa da un iPhone 11 o 12 à un iPhone 14.

U studiu revela chì cù u lanciu di a serie iPhone 14 in a caduta di u 2022, ci hè statu un impulsu notevule in u rendiment 5G, in particulare per i mudelli iPhone 14 Pro è Pro Max. U rapportu di Opensignal va un passu più in paragunendu i mudelli attuali di l'iPhone cù i so predecessori, è ancu analizendu u rendiment 4G da l'iPhone 11 è u rendiment cellulare generale da l'iPhone 8.

In i Stati Uniti, a velocità media 5G in i dispositi iPhone 14 hè 47% più veloce di quella nantu à a linea iPhone 12. Mentre chì sta differenza pò varià secondu u locu, a maiò parte di i sei paesi indagati anu sperimentatu un aumentu significativu di a velocità 5G quandu l'aghjurnamentu à i iPhones più recenti.

Opensignal evidenzia ancu chì l'iPhone 14, essendu un dispositivu più recente, sustene l'ultimi standard 5G cum'è Ultra Capacity 5G SA di T-Mobile. Questa tecnulugia combina più canali di 5G per furnisce velocità ultra-rapide finu à 3+ Gbps.

Ancu s'è a migliione di u rendiment 4G ùn hè micca cusì significativa quandu si aghjurnà da l'iPhone 12 à l'iPhone 14, quelli chì anu sempre un iPhone 11 ponu aspittà per migliurà a velocità sustanziale cù l'ultimi mudelli iPhone.

In generale, u rapportu dimostra a progressione notevule in u rendiment cellulare da l'iPhone 8 finu à l'iPhone 14.

Per leghje u rapportu Opensignal cumpletu nantu à e prestazioni 5G è 4G, cliccate quì.

Se l'aumentu di a velocità hè abbastanza o micca per invià l'utilizatori à aghjurnà à un iPhone 14 invece di aspittà l'iPhone 15 resta da vede. Sparte i vostri pinsamenti nantu à questu in i cumenti!

Fonti:

- Rapportu Opensignal nantu à e prestazioni 5G è 4G.