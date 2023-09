PUBG Mobile Update 2.8: Eccitanti cambiamenti è miglioramenti aspettanu

By

L'ultima puntata di PUBG Mobile, a versione 2.8, hè pronta per fà alcuni cambiamenti eccitanti è miglioramenti à l'esperienza di ghjocu. Da l'arme di focu rinnuvatu à l'intruduzione di una nova arma di melee, questa aghjurnazione prumetti di spicce i campi di battaglia per i ghjucatori di u mondu.

Una di e caratteristiche chjave di l'aghjurnamentu hè a rivisione di certe armi di focu è annessi. U Famas riceve un novu mudellu 3D è statistiche rinnuvate, facendu un arma formidabile dispunibule solu cum'è un articulu Air Drop. Intantu, l'AUG ùn serà più un'arma Air Drop, chì impone à i ghjucatori di circà nantu à a mappa. Questi cambiamenti offrenu à i ghjucatori una scelta intrigante trà l'AUG è l'M416.

Introducendu u Dagger, una nova arma di melee dispunibule nantu à tutte e carte. L'equipaggiu sblocca novi animazioni per i muvimenti di grippa è attacchi, inseme cù vantaghji speciali in modi tematichi. U Dagger face un dannu aumentatu à i nemici PvE, cumpresi quelli scontri in u modu Metro Royale.

I fan di l'ACE32 seranu piacè di sapè chì a so sperienza cù questa arma di focu hè stata migliurata in l'aghjurnamentu. U ricuperazione horizontale hè stata ridutta, è l'animazione di u tiru hè stata raffinata, risultatu in una sperienza di tirò più liscia è stabile.

Aghjunghjendu più prufundità à a strategia di cummattimentu, l'attache Tactical Gunpowder Tool faci u so debut. I bulloni applicati cù a polvere di fucile causaranu avà una splusione ritardata à l'impattu, offrendu à i ghjucatori l'uppurtunità di eliminà creativamente i so nemici.

A cumunicazione hè vitale in PUBG Mobile, è l'aghjurnamentu introduce una funzione di marcatura di voce intelligente. Quandu hè attivatu, u sistema annuncia verbalmente u nome di un locu marcatu, rinfurzendu a coordinazione di a squadra. L'infurmazioni di u locu hè ancu mandatu cum'è un missaghju di testu in u chat, assicurendu una cumunicazione perfetta trà i membri di a squadra.

In quantu à a persunalizazione, i ghjucatori ponu avà sceglie di avè cumpagni di spettatori visibili o nascosti durante i partiti. Questa opzione permette à i ghjucatori di adattà a so sperienza à e so preferenze, ch'ella sia cummattimentu focalizatu o cumunicazione interattiva.

Cù tutti questi cambiamenti eccitanti, PUBG Mobile Update 2.8 porta eccitazione fresca è funzioni innovatori à i campi di battaglia. Da l'armi di focu rinnuvate à l'intruduzione di u Dagger è u Tactical Gunpowder Tool, i ghjucatori ponu aspittà una sperienza di ghjocu immersiva è coinvolgente. Allora, aghjurnà u ghjocu, immerse in e novi funzioni, è imbarcate in avventure piene d'azzione in u mondu di PUBG Mobile.

