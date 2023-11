Un anzianu manager NHS chì era rispunsevuli di a morte di un ghjovanu motociclista è di u novu babbu hà scappatu di pena di prigiò, invece di riceve un ordine cumminatu di serviziu di a cumunità è di probazione. Monica McAlister, assistente direttore di u Southern Health Trust, hè stata trovata chì hà causatu a morte di Matthew Arnold cunducendu senza cura nantu à a Strada Lurgan in Dromore. Ancu u ghjudice Gordon Kerr KC hà cridutu chì una pena di prigiò di ottu mesi era ghjustificata, a sentenza hè cascata sottu à 12 mesi, chì hà bisognu di cunsiderà opzioni alternative.

U ghjudice Kerr hà ricunnisciutu chì McAlister avia sceltu di prioritizà una chjama di travagliu nantu à una guida sicura, purtendu à una manuvra potenzialmente periculosa. Tuttavia, hà ancu pigliatu in contu parechji fatturi chì anu influinzatu a so decisione di optà per un ordine cumminatu. Questi fattori includenu a prima accusazione di culpabilità di McAlister, u so evidente rimorsu, è u so meritu di travagliu è u so sfondate. A famiglia di Matthew Arnold hà ancu espresu a so mancanza d'odiu versu McAlister, cuntribuiscenu ancu à a decisione.

In u risultatu, McAlister servirà 50 ore di serviziu à a cumunità è sottumette un ordine di probation di 12 mesi. Stu approcciu alternativu di cundanna hà u scopu di mantene a so rispunsabilità per e so azzioni, mentre chì li permettenu l'uppurtunità di cuntribuisce positivamente à a cumunità. U ghjudice hà evidenziatu l'impattu devastanti di a morte di Matthew Arnold nantu à a so mamma è a so moglia, cum'è spressione in e so dichjarazioni di l'impattu di a vittima. Anu enfatizatu a so fiducia in a fede è l'absenza d'odiu versu McAlister, invece di crede chì vive cù e cunsequenze di e so azzioni seria abbastanza punizione.

L'accidentu fatale hè accadutu à a junzione di a Strada di Lurgan è a Strada di Blackskull quandu a Toyota Avensis di McAlister s'hè alluntanatu in u percorsu di a moto Ducati d'Arnold. Malgradu l'aiutu immediatu da un GP off-duty è altri passanti, Arnold hà persu tragicamente a vita. L'ordine di cumminazione datu à McAlister hà per scopu di affruntà a ghjustizia di u casu, cunsiderendu fatturi cum'è rimorsu, serviziu cumunitariu è riabilitazione. Questu mette in risaltu un putenziale cambiamentu in l'alternative di cundanna per i casi chì implicanu una guida negligente chì risulta in fatalità.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì alternativa di cundanna hà ricevutu Monica McAlister ?

Monica McAlister, l'anzianu manager NHS implicatu in una collisione fatale, hè stata data un ordine cumminatu di 50 ore di serviziu cumunitariu è un ordine di probazione di 12 mesi.

2. Chì fattori anu influinzatu a decisione di u ghjudice di optà per un ordine cumminatu invece di u tempu di prigiò ?

U ghjudice hà cunsideratu parechji fatturi, cumpresu a prima culpabilità di McAlister, u so rimorsu, u so travagliu di travagliu, è l'espressione di a famiglia di u pirdunu è a mancanza d'odiu versu ella.

3. Cumu hè accadutu u scontru ?

A collisione hè accaduta quandu a Toyota Avensis di McAlister hè ghjunta da una junzione in u percorsu di a moto Ducati di Matthew Arnold chì avvicinava à l'intersezzione di a Strada Lurgan è a Strada Blackskull.

4. Cumu rispunniu a famiglia di Matthew Arnold à a sentenza ?

In i so dichjarazioni di l'impattu di a vittima, a mamma è a moglia di Matthew Arnold anu manifestatu a so fiducia in a fede è hà dichjaratu chì ùn anu micca odiu versu McAlister. Cridenu chì vive cù e cunsequenze di e so azzioni serà una punizione abbastanza.