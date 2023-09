A dimensione di u schedariu rumore è a durata di u ghjocu di Grand Theft Auto VI hè una causa di preoccupazione

A liberazione assai attesa di Grand Theft Auto VI hà lasciatu i fan aspittendu ansiosi qualsiasi nutizie o aghjurnamenti da Rockstar Games. Mentre u ghjocu hè sempre in sviluppu, a mancanza d'infurmazioni hà purtatu à un flussu constante di rumuri è speculazioni trà i fan.

Un rumore recente chì hà attiratu l'attenzione hè a dichjarazione chì GTA VI avarà una dimensione di file massiccia di 750GB è una durata di ghjocu di circa 400 ore. Questu hà suscitatu preoccupazioni per i ghjucatori, in particulare quelli chì sò limitati da u spaziu di almacenamiento di cunsola.

A dimensione di u schedariu rumore pone un prublema significativu per i gamers di PC è console. U PS5, per esempiu, hà un discu duru internu SSD 825GB, ma dopu avè riservatu spaziu per i schedarii di u sistema, i ghjucatori sò lasciati cù solu 667GB. A dimensione di u schedariu rumore di GTA VI supera quellu numeru di più di 80 GB. Mentre a Xbox Series X hà una capacità di almacenamentu ligeramente più grande di 1TB, a situazione hè sempre stretta, soprattuttu per u mudellu di a Serie S cù u so discu duru SSD 512GB.

Per superà stu prublema di almacenamentu potenziale, i ghjucatori anu da investisce in un almacenamentu internu SSD supplementu per e carte di espansione PS5 o SSD per a Xbox Series X|S.

Mentre chì sti rumuri creanu preoccupazione trà i ghjucatori, hè impurtante di piglià cun un granu di salinu finu à cunfirmatu. Sembra improbabile chì Grand Theft Auto VI averia bisognu di una quantità cusì massiccia di spaziu di almacenamento. Tuttavia, mette in risaltu e sfide putenziali chì i ghjucatori ponu affruntà cù l'aumentu di e dimensioni di i schedari è l'opzioni di almacenamentu limitate.

Mentre i fan aspettanu a liberazione di Grand Theft Auto VI, hè chjaru chì a capacità di almacenamentu serà una cunsiderazione per parechji ghjucatori. Sia chì i rumuri sò veri o micca, si spera chì i sviluppatori truveranu modi per ottimisà e dimensioni di i fugliali senza compromette a qualità o a durata di u ghjocu.

