Google hè stallatu per apre a Google Visitor Experience in a so sede in Mountain View, California. A nova destinazione hà per scopu di furnisce i visitori l'uppurtunità di sperimentà Google è a so cumunità lucale. L'esperienza di i visitori si trova in l'edificiu di l'uffiziu "Gradient Canopy" di a cumpagnia, cunnisciutu prima cum'è Charleston East.

L'Esperienza di u Visitatore di Google presenta una gamma di amenità, cumprese una Google Store induve i visitatori ponu amparà è cumprà prudutti di hardware Pixel. Questu serà u terzu locu Google Store, dopu à quelli in Chelsea è Williamsburg in New York City.

Inoltre, l'esperienza di i visitori includerà un caffè publicu chjamatu "Café @ Mountain View", chì offre un spaziu per i visitatori per rilassate è gode di rinfreschi. "A Plaza" furnisce l'arti all'apertu, l'avvenimenti è altre prugrammazione per i visitatori per piacè.

U locu averà ancu "The Huddle", un spaziu dedicatu à l'ospitu di l'avvenimenti di u gruppu di a cumunità locale è l'attività senza prufittu. Inoltre, un "Pop-Up Shop" mostrarà è sustene l'imprese lucali.

Attualmente, i visitori di u campus di Google ponu avè solu una sperienza limitata, senza una tenda ufficiale di rigalu dispunibule. A nova Google Visitor Experience offrirà una sustituzione cumpleta, cù u scopu di furnisce una sperienza cumpleta è immersiva per i visitatori.

L'Esperienza di u Visitatore di Google hè stata aperta u 12 d'ottobre, purtendu una "Esperienza Googley" à tutti quelli chì visitanu.