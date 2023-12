Google lancia un rivoluzionariu mudellu AI Gemini, una strategia di monetizazione futura incerta

L'azzioni di Google anu aumentatu di più di 5% dopu l'annunziu di u so mudellu di intelligenza artificiale rivoluzionariu, Gemini. A nova tecnulugia AI hè pronta per cumpete cù i prudutti di OpenAI, Microsoft è Meta, generendu una eccitazione significativa trà analisti è investitori. Mentre chì e capacità di Gemini sò state rivendicate per superà u GPT-3.5 di OpenAI, ùn ci era micca menzione di cumu si compara à l'ultimu mudellu di OpenAI, GPT-4 Turbo.

L'esperti di l'industria anu elogiatu u prugressu di Google in AI, videndulu cum'è un avanzamentu significativu in u campu di a tecnulugia. Tuttavia, restanu dumande nantu à a strategia di monetizazione à longu andà di Google per Gemini. Mentre a cumpagnia pensa à licenze Gemini à i clienti attraversu Google Cloud à partesi di questu mese, a so implementazione più larga è integrazione in l'ecosistema di i prudutti di Google sò ancu da esse chjarificate.

Microsoft, invece, hà recentemente presentatu Copilot, utilizendu ChatGPT di OpenAI in Word, Excel è altri prugrammi Office. Questa mossa hè prevista per generà più di $ 10 billion in revenu annualized per Microsoft da 2026. Serve cum'è un esempiu di cumu i mudelli AI ponu esse monetizzati in modu efficace.

Ancu s'è Wall Street hà avutu una risposta relativamente silenziu à l'annunziu di Google, l'analisti ricunnoscenu l'avanzata tecnologica significativa chì Gemini rapprisenta. Tuttavia, ci sò stati preoccupati annantu à l'incertezza chì circundava a monetizazione in u core business area di ricerca di Google, chì puderia affruntà a spinta da l'industria.

Gemini hè vistu cum'è a culminazione di l'avvanzi di l'IA di Google questu annu. Mentre l'analisti credi chì l'IA hà da ghjucà un rolu vitale in guidà a crescita futura è a prufittuità, anu avvistu chì a so influenza duverà tempu per esse significativa. L'annu 2024 hè previstu per esse un puntu di svolta induve l'impattu di Gemini nantu à a publicità, u cumpurtamentu di i cunsumatori, i tendenzi di i sviluppatori è e pratiche di l'impresa serà più chjaru.

In cunclusione, u lanciu di Google di u mudellu Gemini AI marca una tappa maiò in e capacità AI di a cumpagnia. Mentre u putenziale di a tecnulugia hè promettente, a strategia precisa di monetizazione è a so integrazione in a suite di prudutti di Google restanu incerta. U mercatu resta prudentemente ottimistu annantu à u futuru di Google in AI, aspittendu ansiosu sviluppi è risultati in l'anni à vene.

