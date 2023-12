Google Lancia Strumenta per Migrate Abbonamenti Podcast à YouTube Music

Google introduce un strumentu di migrazione chì permetterà à l'utilizatori di trasferisce i so abbonamenti di podcast da l'app standalone Google Podcasts à YouTube Music. Questa mossa vene dopu à l'annunziu di Google per chjude l'app Google Podcasts d'aprile 2024. U strumentu di migrazione serà inizialmente dispunibule per l'utilizatori di i Stati Uniti, cù i piani di espansione à altri mercati prestu.

U timeline per a chjusa di l'app hè statu ancu revelatu. L'utilizatori di i Stati Uniti puderanu cuntinuà à sente i so podcasts attraversu l'app Google Podcasts finu à marzu 2024. Tuttavia, a migrazione o l'esportazione di abbonamenti serà sempre pussibule finu à lugliu 2024.

Per utilizà u strumentu di migrazione, l'utilizatori simpricimenti cliccà nantu à "Export Subscriptions" è dopu selezziunate "Export to YouTube Music". Se l'app YouTube Music ùn hè micca stallata, l'utilizatori seranu invitati à stallà prima di prucede. In alternativa, l'utilizatori anu da esse l'opzione di esportà i so abbonamenti à un schedariu OPML, chì pò esse caricatu in qualsiasi app di podcast di terzu chì sustene i caricamenti.

Cunsulidendu i so sforzi in u mercatu di streaming audio, Google hà u scopu di riunisce l'ascolta chì hè attualmente spargugliatu in parechje app. Questa migrazione seguita l'iniziativi precedenti di Google per fà di YouTube un hub per i podcasts, cumpresu u lanciu di una homepage dedicata à i podcasts è i piani per integrà u cuntenutu di podcast in YouTube Music.

In più di i podcasti populari chì sò digià dispunibili nantu à YouTube, l'utilizatori puderanu ancu aghjunghje direttamente spettaculi à a so biblioteca di YouTube Music utilizendu u feed RSS di u podcast. YouTube Music hà implementatu funzioni cum'è "scaffali" di podcast, integrazione di feed RSS, scaricamentu automaticu, è una sperienza d'ascolta perfetta per rinfurzà l'esperienza di podcasting per i so utilizatori.

Cù u novu strumentu di migrazione, Google razionalizza e so offerte di podcast è furnisce à l'utilizatori un modu convenientu per trasfiriri i so abbonamenti à YouTube Music. Siccomu u podcasting cuntinueghja à cresce in pupularità, sta mossa mostra l'impegnu di Google à creà una piattaforma di podcasting cumpleta è amichevule.