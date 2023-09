Google Keep per Android riceve una funzione di furmatu di testu

Google Keep per Android hè finalmente lanciatu una nova funzione chì permette à l'utilizatori di furmà u testu. Questa funzione assai dumandata dà à l'utilizatori a capacità di persunalizà è aghjunghje l'enfasi à u so testu per mezu di stili di grassu, sottolineatura, italicizing è intestazioni. L'aghjurnamentu hè attualmente dispunibule solu per e note novi è micca più vechje, è hè limitata à l'app Android, cù u furmatu chì ùn appare micca in u web.

Per accede à a funzione di furmatu di testu, l'utilizatori vederanu una nova icona "A" sottolineata in a barra di strumenti di note. Questu aprirà un menu cù opzioni per Intestazione 1 (H1), Intestazione 2 (H2), Grassetto, Corsivo, Sottolineato e Strikethrough. U cumpurtamentu di furmatu hè simile à l'altri editori di testu.

Mentre a funzione hè attualmente in versione è pò esse micca dispunibule per tutti l'utilizatori, Google hà annunziatu chì venerà à e note esistenti in e "settimane à vene". A funzione hè dispunibule per tutti i clienti di Google Workspace è l'utilizatori cù cunti persunali di Google.

Hè impurtante di nutà chì u furmatu serà cunservatu quandu si copia u testu da altre fonti in Google Keep. Tuttavia, l'utilizatori ponu facilmente caccià a formatting usendu l'opzione "Clear formatting" in a toolbar.

In generale, questa aghjurnazione à Google Keep aghjusta un novu livellu di persunalizazione è flessibilità à l'app per piglià note. L'utilizatori anu avà più cuntrollu di cumu si vede u so testu, facendu più faciule per mette in risaltu l'infurmazioni impurtanti o creanu note organizzate.

Fonte: [aghjunghje fonte senza URL]