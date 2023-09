Google face una prova di l'antitrust per a dominazione di i motori di ricerca

Google serà sfidatu in un prucessu antitrust statunitense di i Stati Uniti mentre i regulatori federali tentanu di smanà u so imperu Internet. In e prossime 10 settimane, l'avucati federali è l'avucati generali statali presentanu evidenza per pruvà chì Google hà truccu u mercatu in u so favore, violendu l'Attu Sherman facendu u so mutore di ricerca a scelta predeterminata in parechji lochi è dispusitivi. U prucessu determinarà se Google hà violatu a lege è, in casu, quali passi deve esse pigliatu per rinfurzà u giant tecnologicu.

A demanda hè stata presentata da u Dipartimentu di Ghjustizia quasi trè anni fà, accusendu Google di utilizà a so dominanza di ricerca in Internet per ottene un vantaghju inghjustu contr'à i cuncurrenti. U guvernu dichjara chì Google paga miliardi di dollari annu per esse u mutore di ricerca predeterminatu in i dispositi cum'è l'iPhone è i navigatori web cum'è Safari è Firefox. Inoltre, i regulatori sustenenu chì Google hà manipulatu illegale u mercatu esigendu chì u so mutore di ricerca sia bundle cù u so software Android per smartphones.

Google sustene chì face una cumpetizione significativa è cita mutori di ricerca cum'è Bing di Microsoft è siti web cum'è Amazon è Yelp cum'è esempi. A cumpagnia attribuisce u so successu à i migliuramentu cuntinuu à u so mutore di ricerca è enfatizeghja chì a ghjente sceglie di utilizà Google per via di a so affidabilità è di u so rendiment.

U risultatu di u prucessu puderia avè implicazioni significative per Google. I pussibuli cunsequenze includenu a fine di a pratica di pagà e cumpagnie per fà Google u mutore di ricerca predeterminatu, o Google perde u focu cum'è diventa invucatu in battaglie legali. Un casu antitrust simili contr'à Microsoft in u 1998 hà risultatu in a cumpagnia chì luttava per adattà à e tecnulugii emergenti, chì hà permessu à Google di risaltà in prominenza.

In più di u prucessu attuale, Google hè ancu di fronte à un casu antitrust in relazione cù a so tecnulugia di publicità. U guvernu dice chì Google monopolizeghja tecnulugii chjave di publicità digitale è hà suggeritu chì Google pò avè da vende una parte di a so attività adtech per affruntà i prublemi di pratiche anti-competitive.

Fonti: Dipartimentu di Ghjustizia, regulatori di l'Unione Europea.