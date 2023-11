Google Fi Wireless offre $ 75 di sconto nantu à Pixel Watch 2 LTE per l'abbonati esistenti

Google Fi Wireless furnisce un affare speciale Black Friday per l'abbonati MVNO esistenti, chì offre un scontu di $ 75 nantu à u Pixel Watch 2 LTE. Per prufittà di u scontu, l'utilizatori anu bisognu di utilizà u codice promo BLACKFRIDAY durante u checkout, purtendu u prezzu à $ 324.99. Tuttavia, Google ùn hà micca specificatu a durata di questu affare, cusì hè cunsigliatu per i clienti interessati à fà a so compra prestu.

Intantu, u Google Store di i Stati Uniti è altri rivenditori vendenu u Pixel Watch originale (Wi-Fi) à $ 199.99, mentre chì u mudellu LTE hà un prezzu di $ 249.99 dopu avè ricevutu un scontu di $ 80. Resta da vede se Google cuntinuerà à vende u wearable precedente cum'è l'opzione più assequible in a linea.

In più di u scontu nantu à u Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless offre ancu un scontu di $ 10 nantu à diverse bande Pixel Watch cum'è i cinturi Active, Stretch, Leather è Two-Tone Leather, è ancu $ 10 off u Cable di ricarica. , dispunibule in Google Store.

Inoltre, Google Fi hà introduttu parechje altre offerte Black Friday per i so clienti. Questi includenu: $ 699 torna nantu à Pixel 8 dopu à 24 crediti di fattura mensile quandu hà firmatu per u pianu Unlimited Plus finu à a fine di l'annu, $ 200 di sconto nantu à tutte e compra Pixel 8 istantaneamente cù u codice promo EXTRA200, un risparmiu di $ 300 nantu à Pixel 8 per i clienti esistenti, è finu à $ 550 torna dopu à 24 mesi nantu à l'ultimi dispositi Samsung Galaxy S23. Inoltre, i clienti ponu prufittà di un $ 600 torna nantu à u Motorola razr + dopu à 24 crediti di fattura mensili.

Se pensate di cumprà Pixel Watch 2 LTE o altre offerte di Google Fi Black Friday, assicuratevi di prufittà di queste offerte à tempu limitatu è gode di sconti esclusivi nantu à i vostri dispositi preferiti.

FAQ

1. Puderaghju aduprà u scontu di $ 75 nantu à u Pixel Watch 2 LTE se ùn sò micca un abbonatu Google Fi Wireless esistente?

No, u scontu di $ 75 nantu à u Pixel Watch 2 LTE hè specificamente offertu à l'abbonati MVNO esistenti di Google Fi Wireless. Se ùn site micca un abbonatu attuale, pudete micca esse eligibile per questu affare particulari.

2. Quantu hè validu u Black Friday per u Pixel Watch 2 LTE ?

Google ùn hà micca furnitu infurmazioni specifiche in quantu à a durata di l'accordu di u Black Friday per u Pixel Watch 2 LTE. Hè cunsigliatu di fà a vostra compra u più prestu pussibule per assicurà chì ùn mancate micca u scontu.

3. Ci sò altri sconti dispunibili nantu à Google Fi per u Black Friday ?

Iè, in più di l'affare Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless offre sconti nantu à diversi dispositi, cumprese i dispositi Pixel 8 è Samsung Galaxy S23. Ci sò ancu sconti nantu à i bande Pixel Watch è u Cable di ricarica.

4. Puderaghju cumminà parechje offerte Black Friday in Google Fi Wireless?

Mentre e combinazioni specifiche pò varià, duvete esse capace di prufittà di parechje offerte Black Friday in Google Fi Wireless. Per esempiu, sè site un abbonatu esistente, pudete prufittà di u scontu nantu à u Pixel Watch 2 LTE è ancu di i sconti nantu à altri dispositi cum'è u Pixel 8.

5. Induve possu truvà più infurmazione nantu à Google Fi Wireless è e so offerte Black Friday ?

Pudete visità u situ web di Google Fi Wireless o seguità i so canali ufficiali di e social media per truvà più infurmazione nantu à e so offerte Black Friday. Inoltre, i siti di nutizie tecnologiche è i fori ponu ancu furnisce più dettagli nantu à queste offerte.