L'ambiziosu pianu di Google per entra in l'industria di u ghjocu

Quandu si tratta di entre in l'industria di u ghjocu, Google hà avutu grandi sogni. In a so ricerca di guadagnà un postu in i ghjoculi, u giant tecnologicu hà esploratu diverse strategie, cumprese l'associu cù Tencent per acquistà una participazione significativa in u rinumatu sviluppatore di ghjocu, Epic Games.

Guidatu da a so piattaforma di streaming di ghjocu, Stadia, Google hà u scopu di disturbà u mercatu è solidificà a so presenza cun un investimentu in infrastruttura di cuntenutu. Inizialmente, a cumpagnia hà cunsideratu affari d'altu prufilu per Stadia, ma à a fine hà pivotatu versu a creazione di e so propri etichette di prima parte è a cullaburazione cù editori di terzu.

In un recente casu di tribunale trà Epic Games è Google, hè statu revelatu chì Phil Harrison, l'anzianu capu di Stadia, hà prupostu una idea intrigante. Harrison hà suggeritu chì Google s'associeghja cù Tencent è cumprà in modu cullettivu tutte l'azzioni di Epic Games. Una tale mossa avaria datu à Google un vantaghju maiò cù a coproprietà di Fortnite, un ghjocu chì hà generatu un ingrossu di $ 5.5 miliardi in 2018, cimentendu a so pusizioni cum'è unu di i più grandi ghjochi di l'epica.

In l'absenza di un affare successu cù Tencent, Google hà ancu esploratu a pussibilità di acquistà una participazione di 20% in Epic Games per un stupente $ 2 miliardi. I ducumenti di u tribunale mostravanu conversazioni email trà i dirigenti di Google, sbulicanu l'idee preliminari è i piani per a piattaforma di ghjocu.

L'acquistu potenziale o l'investimentu in Epic Games hè statu vistu cum'è una mossa strategica per maximizà a portata di Google in i so diversi servizii. Phil Harrison hà evidenziatu cumu Fortnite puderia guidà a crescita per a piattaforma YouTube di Google attraversu un tempu di vigilia di u ghjocu aumentatu. Inoltre, l'investimentu puderia aiutà à Google à trasfurmà milioni di ghjucatori da Amazon Web Services à a so Google Cloud Platform è stabilisce un forte postu in l'industria di u ghjocu.

Mentre i piani di Google per entra in l'industria di i ghjoculi per mezu di Epic Games ùn anu micca rializatu, hà dimustratu a determinazione di a cumpagnia di fà una marca in un mercatu altamente cumpetitivu. Da avà, Tencent detiene una participazione di 40% in Epic Games, mentri Sony Corp. pussede una participazione di 5%, cù Epic Games valutatu in più di $ 31 miliardi.

FAQ

1. Chì ghjè Stadia ?

Stadia hè una piattaforma di ghjocu in nuvola sviluppata da Google. Permette à l'utilizatori di streaming video games in diversi dispositi senza avè bisognu di hardware di ghjocu dedicatu.

2. Chì ghjè Epic Games ?

Epic Games hè un rinumatu sviluppatore è editore di video games, più cunnisciutu per a creazione di ghjochi populari cum'è Fortnite, Gears of War è Unreal Tournament.

3. Quale hè Tencent ?

Tencent hè un cunglomeratu multinaziunale cinese chì hè specializatu in diversi servizii è prudutti di Internet. Hè una di e più grandi cumpagnie di video game in u mondu è hè ricunnisciuta cum'è un attore maiò in l'industria.

Fonte: The Verge