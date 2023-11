Sundar Pichai, CEO di Google, face a testimonianza di a Corte nantu à e pratiche cummerciale di Google Play Store

U CEO di Google, Sundar Pichai, hè apparsu in a corte federale per a seconda volta in duie settimane per testimunià in un prucessu antitrust in corso. Questa volta, Pichai hà difesu i pratichi cummerciale di Google Play Store, chì hè rispunsevule per a distribuzione di app per u software Android.

Epic Games, u creatore di u popular video game Fortnite, allega chì u sistema di trattamentu di pagamentu di Google, chì raccoglie una cumissioni di 15% à 30% da compra in-app, dannu illegale à i cunsumatori è i sviluppatori di software. Afirmanu chì Google usa a so pusizioni dominante in u mercatu per sdrughje a cumpetizione di l'altri app stores, aumentendu i prezzi è scoraggiendu l'innuvazione. Questu fa eco à un casu simili chì Epic hà purtatu contr'à Apple.

L'ultima apparizione in tribunale di Pichai hè ghjunta à pocu settimane dopu avè tistimuniatu in un prucessu antitrust separatu in Washington, DC, chì si concentrava annantu à u presunte abusu di putere di Google in u so mutore di ricerca. Malgradu i diversi lochi è i prublemi specifichi, i dui prucessi mettenu in risaltu l'immensu putere di Google è a so relazione cù Apple.

Una parte chjave di a difesa di Google hè chì a cumpagnia face a cumpetizione di l'iPhone d'Apple è a so app store. In ogni casu, durante a tistimunianza, hè statu revelatu chì Google hà spartutu 36% di i so rivenuti publicitarii da e dumande di ricerca di Safari cù Apple in 2021. Questa divulgazione hà purtatu à scambii tensi trà l'avucatu di Pichai è Epic Games.

Mentre Pichai ricunnosce a spartera di i rivenuti, hà sustinutu chì Google è Android cumpetinu ferocemente cù Apple è l'iPhone, affirmannu chì sta rivalità beneficia à i cunsumatori offrendu più scelte è prezzi più bassi.

U prucessu di Epic Games hè significativu perchè, s'ellu hè successu, puderia debilitatu a capacità di Google è Apple di raccoglie cumissioni nantu à e compra in-app. Questu seguita una decisione precedente chì Apple deve permette à l'applicazioni di furnisce ligami à altre opzioni di pagamentu, potenzialmente minendu e cumissioni chì e duie cumpagnie ricevenu.

Duranti a tistimunianza, l'evidenza hà revelatu quantu hè stata prufittuosa Google Play Store per Google, chì hà generatu un prufittu operativu di $ 4.4 miliardi in a prima mità di 2020. Pichai hà enfatizatu chì u 97% di i sviluppatori di software in Play Store ùn paganu micca tariffu. postu ch'elli ùn vendenu micca bè digitale o ùn generanu micca abbastanza entrate per attivà e cumissioni.

U prucessu cuntinueghja à mette in luce a dinamica cumplessa trà i giganti tecnologichi è l'impatti di e so pratiche cummerciale nantu à i cunsumatori è i sviluppatori.

