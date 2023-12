A nova promozione PlayStation Plus offre rigali e sconti eccitanti

Sony PlayStation hà iniziatu a stagione di vacanze cù una prumuzione eccitante chjamata Season of Play, chì duverà da u 5 di dicembre di u 2023 à u 5 di ghjennaghju di u 2024. Questu avvenimentu di un mese hè pensatu per celebrà è ricumpinsà a cumunità PlayStation leale.

Durante a Stagione di ghjocu, i membri di PlayStation Plus ponu aspittà una serie di attività è benefici. Per principianti, i ghjucatori ponu riscattà i codici voucher per novi avatars chì commemoranu tituli populari, cumprese Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake, è più. L'avatars sò dispunibuli per e console PS5 è PS4, è ùn hè micca necessariu adesione à PlayStation Plus.

In più di l'avatars, a merchandise PlayStation Gear serà dispunibule cù un scontu di 15% cù u codice promo SEASONOFPLAY15. I ghjucatori ponu visità gear.playstation.com per più infurmazione è dettagli riguardanti sta offerta eccitante.

Per quelli chì ùn sò micca membri di PlayStation Plus, ùn vi preoccupate micca, ci sò ancu attività per voi. Mentre ùn puderete micca accede à offerte è tornei esclusivi, pudete sempre gode di un weekend multiplayer in linea gratuitu da u 9 di dicembre à u 10 di dicembre. Duranti stu tempu, u multiplayer in linea serà dispunibule senza un adesione à PlayStation Plus, chì permette à i ghjucatori di unisce à i so cumpagni. amichi in un ghjocu multiplayer esaltante.

Inoltre, i Tornei PlayStation si terranu da u 12 à u 17 di dicembre. Questa hè una fantastica opportunità per i gamers cumpetitivi di mostrà e so cumpetenze è vince premii, cumprese l'abbonamenti PlayStation Plus Premium/Deluxe è a pussibilità di participà à un sorteggio per una PlayStation 5 Digital. Edizione cunsola.

Cum'è parte di a Stagione di ghjocu, i membri di PlayStation Plus ponu ancu guadagnà punti bonus in PlayStation Stars riscattendu è ghjucanu à qualsiasi di i Ghjochi Mensili di PlayStation Plus di dicembre. Questu hè un grande modu per rinfurzà a vostra sperienza di ghjocu è uttene benefici supplementari cù l'acquisti eligibili in a PlayStation Store.

In più, i benefici principali di Sony Pictures furnisceranu à i membri di PlayStation Plus l'accessu à un catalogu curatu di filmi, inseme cù sconti esclusivi nantu à tituli selezziunati. A partire da u 5 di dicembre, u cuntenutu selezziunatu da Crunchyroll serà ancu aghjuntu, chì permette à i fan di gode di episodi di serie anime populari.

Ùn mancate micca a Stagione di Play PlayStation Plus! Visita u situ ufficiale di PlayStation Plus per più infurmazione, è preparate per un mese incredibile di ghjoculi, premii è sconti. Felice ghjocu!

