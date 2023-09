Aghjurnate nantu à l'ultime notizie tecniche cù l'episodiu 567 di Podcast di Guida Tecnica

In l'ultimu episodiu di u podcast di a Guida Tecnica, ospitatu da l'editore Stephen Fenech, l'ascultori ponu esse aghjurnati è educati nantu à l'ultime nutizie è recensioni di i cunsumatori. Eccu i punti principali di u spettaculu di sta settimana:

1. GoPro Launches Hero12 Black Action Camera: GoPro hà annunziatu a liberazione di a so nova camera d'azzione, Hero12 Black. Cù funzioni è capacità migliorate, sta camera hè sicura di impressionà l'amatori di l'avventura è i creatori di cuntenutu.

2. Ecovacs Enters Backyard Robotics: Ecovacs, cunnisciutu per i so robot aspiratori, hà allargatu a so linea di prudutti per include un robot mower. Questa nova aghjunta hà per scopu di simplificà u mantenimentu di u prato è furnisce una soluzione efficiente è autonoma.

3. Dyson presenta un purificatore d'aria più grande: Dyson hà liberatu u so purificatore d'aria più grande, pensatu per spazii più grande. Stu dispusitivu mostra a tecnulugia avanzata di filtrazione di l'aria di Dyson, chì furnisce ambienti interni più puliti è sani.

Recensioni di guida tecnica:

- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet: Stephen Fenech furnisce una rivista cumpleta di a Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet, mettendu in risaltu e so caratteristiche è e so prestazioni.

- Sonos Unveils Move 2 Speaker: Sonos hà introduttu u so novu parlante Move 2, chì offre una qualità audio è portabilità migliorate. Stu parlante wireless hè perfettu per l'ascolta in viaghju.

- Bang & Olufsen Cullabureghja cù Ferrari: Bang & Olufsen hà assuciatu cù Ferrari per creà una cullizzioni audio notevule, cumminendu un design di lussu cù una qualità di sonu superiore.

Guida Tecnica Help Desk:

In u segmentu di Help Desk di Guida Tecnica, u tema di i centri di discussione intornu à u mercatu di l'iPhone rinnuvatu. Stephen Fenech scopre i benefizii di u cummerciu in u vostru vechju iPhone per cumpensà i costi di un novu dispositivu, è ancu u risparmiu chì pò esse ottenutu per cumprà un iPhone rinnuvatu.

L'ascoltatori ponu truvà u podcast di a Guida Tecnica in diverse piattaforme cumpresi Apple Podcasts. Stephen Fenech, l'editore di Tech Guide, hè cunsideratu cum'è unu di i migliori ghjurnalisti tecnulugichi di l'Australia, chì sparte regularmente e so intuizioni in radio è TV.

