GE Aerospace sviluppa un robot simile a un verme per l'ispezione e le riparazioni di motori a reazione

GE Aerospace hà svelatu a so ultima innovazione in a tecnulugia di robotica cù u sviluppu di u Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Stu robot verme-like hà u putenziale di rivoluzionarà u modu chì i mutori di jet sò inspeccionati è riparati, minimizendu i tempi di inattività è offrendu suluzioni menu invasive.

U Sensiworm hè specificamente cuncepitu per agisce cum'è un set supplementu d'ochji è di l'arechje per l'operatori di serviziu mentre realizanu inspezioni in l'intricatu internu di i motori di l'aeronautica. Simile à l'avanzamenti in a robotica dolce aduprata in chirurgie minimamente invasive per i pazienti, sta tecnulugia permette à i tecnichi di esaminà in modu efficiente è riparà i mutori di jet mentre sò sempre in l'ala, senza bisognu di smontà.

S'assumiglia à un inchworm, u Sensiworm pò strisciare attraversu diverse parti di u mutore, cumprese pale rotanti di turbine eoliche. Dotatu di pedi di ventosa, pò navigà à traversu ostaculi è ghjunghje à i lochi chì altrimenti seranu inaccessibili per via di gravità. U robot hè capace di detectà è di misurà u spessore di i rivestimenti di a barriera termica, è ancu di detectà fughe di gas, furnisce à l'operatori dati in tempu reale è video in diretta da ogni angulu di u mutore.

GE Aerospace hà sviluppatu u Sensiworm in cullaburazione cù SEMI Flex Tech, una coalizione publica-privata finanziata da l'Armata di i Stati Uniti chì si concentra in l'avanzamentu di l'elettronica flessibile. Tuttavia, a cumpagnia ùn hà micca furnitu dettagli nantu à u stadiu di u sviluppu o quandu u robot serà implementatu per un usu praticu.

Questa tecnulugia rivoluzionaria hà u putenziale di riduce significativamente i tempi di inattività in u mantenimentu di l'aeronautica è di migliurà l'efficienza generale di l'ispezioni è e riparazioni. Cù u Sensiworm, l'operatori anu un accessu praticamente illimitatu per inspeccionà i motori, assicurendu un rendiment ottimali è a sicurità senza a necessità di un disassemblamentu estensivu.

Fonti:

- Articulu fonte