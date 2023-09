Fujifilm annuncia una nova camera senza specchiu GFX100 II à un prezzu più bassu

Fujifilm hà revelatu a so ultima camera flagship mirrorless di formatu mediu, a GFX100 II, durante u so livestream X Summit. U GFX100 II vene cù parechje funzioni novi, cumpresu un novu sensoru, autofocus di rilevazione di u sughjettu è video 4K full-width. Ciò chì hè più impressiunanti hè chì, malgradu l'aghjunzione di queste funzioni, a camera hè prezzu di $ 7,499, chì hè circa $ 2,500 menu di u so predecessore, u GFX100.

U GFX100 II hà un corpu più compactu cumparatu cù u GFX100, è a presa verticale hè avà un add-on opcional. Tuttavia, a camera cumpensà a so dimensione più chjuca cù specificazioni mejorate. Mantene a stessa risoluzione di 102 megapixel è presenta un sensoru di 43.8 x 32.9 mm, chì offre 1.7 volte più di superficia cà un sensor full-frame 35 mm. Inoltre, a nova camera hà una gamma ISO allargata da 80 à 12,800 è spara video 4K à larghezza completa à 60 frames per seconda.

In termini di velocità, u GFX100 II utilizza u X-Processor di quinta generazione da e fotocamere X-H2S è X-H2 di Fujifilm. Questu permette l'autofocus di rilevazione di u sughjettu è a capacità di registrà 4:2:2 10-bit Apple ProRes à e so carte di memoria duale SDXC o CFexpress Type-B. A camera introduce ancu novi funzioni di video, cumprese u seguimentu di u sughjettu in modu video è a capacità di ottene a registrazione 8K / 30p.

I fotògrafi apprezzeranu u novu visor elettronicu di 100 milioni di punti di u GFX9.44 II, a velocità di scattu veloce finu à 8 fps, è l'inclusione di una nova simulazione di filmu chjamata Reala Ace. A schermu LCD posteriore regulabile pò inclinate rapidamente in su, in giù o à u latu, simile à u Fujifilm X-T5. Tuttavia, ùn hà micca a capacità di puntà in avanti per l'autoregistrazione.

In generale, u GFX100 II hà u scopu di fà a fotografia di formatu mediu più accessibile cù u so prezzu più bassu è un disignu più portable. Mentre hè sempre un sistema caru, offre una frazzioni di u costu cumparatu cù e camere di formatu mediu high-end di u passatu. U GFX100 II furnisce una soluzione versatile per i fotografi chì cercanu di avventurassi in fotografia di formatu mediu.

