Introducendu u Duvo 24-300mm Lens per a Copertura Cinematica

A nova lente Duvo 24-300mm offre un supportu di formatu duale per i sensori Super 35mm è full-frame. Cù un espansore 1.5x ingaghjatu, sta lente hè pensata per purtà una prufundità di campu è bokeh, chì furnisce un aspettu cinematograficu ancu quandu si usa camere di tipu ENG per sporti è eventi in diretta.

A cuntrariu di lenti di cinema ottimizzati per produzioni scripted, a lente Duvo 24-300mm offre un rapportu di ingrandimentu di zoom più grande, chì a rende ideale per catturà scatti dinamichi durante eventi sportivi, cuncerti, documentarii è cinematografia di fauna salvatica. A so dimensione compatta, a custruzzione ligera è a portabilità cuntribuiscenu à una alta mobilità, chì permette à i cinematographi di catturà filmati stupendenti in diversi ambienti.

In marzu di questu annu, Fujifilm hà introduttu u FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), cunnisciutu ancu "Duvo Box". Questa lente zoom di trasmissione di scatula, ottimizzata per a montura PL Super 35, hà allargatu ancu e capacità di a linea di lenti di a serie Duvo.

E caratteristiche chjave di a lente Duvo 24-300mm includenu a so cumpatibilità cù u sensoru Super 35mm è a capacità di supportà un sensore equivalenti à full frame impegnendu l'espansione integrata. Quandu hè muntatu nantu à una camera dotata di un sensoru full-frame, a lente offre un rendimentu otticu ottimale mantenendu u listessu angolo di vista cum'è quandu si usa nantu à una camera di sensor Super 35mm.

Fujifilm pensa à liberà a lente Duvo 24-300mm in u mercatu di i Stati Uniti in a primavera di u 2024, chì furnisce i cinematographers cun un strumentu versatile per catturà una copertura cinematografica eccezziunale.

(Fonte: Erik Naso, DP è cineasta vincitore di un Emmy Award)

Definizione:

- Super 35mm: Un formatu di film di camera cinematografica chì usa un film perf unicu cù una dimensione di quadru di 24x14mm. Hè spessu usatu in a cinematografia digitale high-end.

- Fotocamere di tipu ENG: Fotocamere elettroniche di raccolta di notizie, tipicamente usate da i radiodiffusori è i ghjurnalisti per catturà nutizie è avvenimenti in viaghju.

- Bokeh: Un spaziu visualmente piacevule fora di u focu in una maghjina, tipicamenti ottenuta cù l'usu di una prufundità di campu pocu prufonda.

Fonti:

- Erik Naso - DP è cineasta vincitore di un Emmy Award.