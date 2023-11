Frontegg presenta una piattaforma di identità di i clienti di a nova generazione nantu à AWS Marketplace

Frontegg, una piattaforma di identità di i clienti di punta, hà annunziatu a dispunibilità di a so suluzione innovativa in AWS Marketplace. Questa cullaburazione permette à i clienti Frontegg è à e novi prospettive di accede facilmente è di sfruttà e capacità d'avanguardia di a piattaforma attraversu u prucessu di acquisizione simplificatu di AWS Marketplace è l'opzioni di prezzi basate nantu à l'usu.

"A nostra piattaforma rivoluziona l'esperienza di gestione di l'utilizatori, facultà l'urganisazioni è l'utilizatori finali," hà dettu Sagi Rodin, cofundatore è CEO di Frontegg. "Portendu Frontegg à u mercatu cloud di punta di l'industria, stabiliscemu un novu standard di l'industria in l'identità è a gestione di l'utilizatori. L'imprese SaaS ponu accelerà l'innuvazione è scala e so applicazioni rapidamente cù e nostre funzioni avanzate. Cù i recenti miglioramenti è a nostra presenza in AWS Marketplace, simu pronti per una crescita cuntinua.

Frontegg hà presentatu recentemente Frontegg Forward, una suite di funzioni novi pensate per rinfurzà a gestione di l'utilizatori è di l'identità, cun un focusu nantu à a rapidità è a flessibilità. Questu include a funzione Gerarchie, chì permette à l'utilizatori di creà strutture organizzative intricate, è a Suite di Sicurezza, chì offre una sorveglianza di a sicurità in tempu reale, l'empowerment di l'utilizatori finali è a rilevazione automatizata di minacce. Inoltre, a funzione Entitlements furnisce l'urganisazioni cun cuntrolli adattati è cunnessi à u cuntestu per l'accessu di l'utilizatori basatu nantu à i roli è i permessi. Infine, a funzione Signals offre analitiche robuste per guidà opportunità proattive di upsell, mitigazione di risichi, è insights di espansione geografica.

Cum'è una piattaforma CIAM (Customer Identity and Access Management) di primura ricunnisciuta da G2 Crowd, Frontegg furnisce una suite cumpleta di funziunalità di gestione di l'identità. Da i flussi di integrazione senza saldatura è i diritti avanzati di l'utilizatori à l'autorizazione robusta, a gestione di u rolu, e misure di sicurezza di u cuntu è u supportu multi-tenancy, Frontegg equipa l'imprese SaaS cù l'arnesi necessarii per rinfurzà a sicurità è l'esperienza d'utilizatore.

Per sapè di più nantu à a piattaforma innovativa d'identità di i clienti di Frontegg è per accede à una prova gratuita, visitate a so pagina AWS Marketplace.

Fonte: GlobeNewswire.com

FAQ

Cosa hè Frontegg?

Frontegg hè una piattaforma di identità di i clienti chì permette à e cumpagnie SaaS di rinfurzà a sicurità è l'esperienza di l'utilizatori per mezu di funziunalità cumpletu di gestione di l'identità.

Cos'è AWS Marketplace?

AWS Marketplace hè un catalogu in linea induve i clienti di Amazon Web Services (AWS) ponu truvà, cumprà, implementà è gestisce software, servizii è soluzioni di terze parti per sustene e so imprese.

Chì sò e caratteristiche chjave di Frontegg Forward?

Frontegg Forward introduce parechje funzioni novi, cumprese Gerarchie, chì permette à l'utilizatori di creà strutture organizzative cumplesse, è a Suite di Sicurezza, chì offre una sorveglianza di a sicurità in tempu reale, l'empowerment di l'utilizatori finali è a rilevazione automatizata di minacce. Inoltre, Frontegg Forward furnisce Entitlements per cuntrolli d'accessu d'utilizatori adattati è Segnali per analitiche robuste.

Cumu possu accede à una prova gratuita di Frontegg?

Per accede à una prova gratuita di Frontegg, visitate a so pagina AWS Marketplace è seguite l'istruzzioni furnite.