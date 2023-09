Forza Motorsport presenta u Modu d'accessibilità per i ghjucatori ciechi

Forza Motorsport, a famosa franchise di ghjocu di corsa, cuntinueghja à spinghje i limiti di l'accessibilità. Dopu à l'intruduzione di a lingua di i segni in u ghjocu è l'opzioni di rallentazione di u tempu in iterazioni precedenti, u prossimu ghjocu Forza Motorsport hà da scopu di accontu à i ghjucatori cechi cù u so novu modu chjamatu Blind Drive Assist.

L'avucatu di l'accessibilità è u gamer cecu, Steve Saylor, hà avutu recentemente l'uppurtunità di pruvà u modu è hà spartutu a so sperienza in Twitter. U modu utilizza una cumminazione di cues audio è persunalizazioni per aiutà i ghjucatori cechi durante u ghjocu.

I segnali audio in Blind Drive Assist furniscenu una guida simile à ciò chì si trova in i ghjochi di guida di rallye, induve i turni futuri sò descritti. Tuttavia, Forza Motorsport face un passu più avanti incorporendu un feedback sofisticatu simile à un sonar. I ghjucatori sò furniti cù diversi soni chì indicanu a pusizione di a so vittura nantu à a pista in quantu à i so lati è i giri, è ancu segnali per frenà è accelerà.

Saylor hà inizialmente descrittu l'audio cum'è una "cacofonia di u sonu", ma dopu avè aghjustatu i metri di voluminu è i livelli di tonu per adattà à e so preferenze, hà vistu una mellura significativa in e so capacità di corsa. In un video, spiega cumu truvà i paràmetri giusti è familiarizà cù i segnali l'hà purtatu infine à vince una corsa.

Hè impurtante di nutà chì a cecità ùn significa micca necessariamente una mancanza cumpleta di visione. Si riferisce à una disfunzione visuale induve a vista hè assai impactata. Saylor furnisce spiegazioni visuali eloquenti di stu cuncettu in un video chì hà spartutu.

Cù l'intruduzione di Blind Drive Assist, Forza Motorsport diventa una sperienza auditiva cù supportu visuale. Questu marca un passu impurtante in l'accessibilità per i ghjochi di corsa.

Altre opzioni di accessibilità in u ghjocu includenu l'abilità di caccià e scontri di vitture per i ghjoculi unicu ghjucatore, trasfurmendu e vitture AI in fantasmi, descrizioni audio per cutscenes, è opzioni di volumi assai specifiche per diversi aspetti di i soni di u ghjocu.

Turn 10 Studios, u sviluppatore daretu à Forza Motorsport, hà collaboratu cù u cunsultante di accessibilità Brandon Cole è Steve Saylor per creà u modu Blind Drive Assist. U ghjocu hà da esse liberatu u 10 d'ottobre, cù accessu anticipatu dispunibule per quelli chì acquistanu l'Edizione Premium.

