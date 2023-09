A Cullaburazione Eccitante trà Fortnite è My Hero Academia

I fan di Fortnite è i dilettanti di My Hero Academia anu ragiò per rallegrassi postu chì l'ultima cullaburazione porta i caratteri amati di My Hero Academia in u mondu di Fortnite. In un novu trailer, u famosu ghjocu di battaglia reale revela chì Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima è Mina Ashido anu fattu u so debut in Fortnite Item Shop.

I caratteri di UA High School, cumpresu Shoto Todoroki cù i so putenzi impressiunanti di ghiaccio è focu, Eijiro Kirishima cù a so pelle indurita, è Mina Ashido cù e so capacità basate à l'acidu, sò tornati per una altra missione di furmazione in l'aghjurnamentu Fortnite v26.10. I ghjucatori ponu imbarcate in missioni in u ghjocu per guadagnà XP è immerse più in questa eccitante sperienza crossover.

A cullaburazione di Fortnite cù My Hero Academia mostra i sforzi cuntinuati di Epic Games per purtà caratteri populari di diversi fandoms in u ghjocu. Sta cullaburazione ùn solu aghjusta novi caratteri à u ghjocu, ma ancu introduce una storia unica è novi sfide per i ghjucatori per spiegà.

Questa cullaburazione offre una opportunità per i fan di My Hero Academia per impegnà cù i so caratteri preferiti in un ambiente di ghjocu diversu, mentre chì i ghjucatori di Fortnite sò intrudutti à u riccu mondu di My Hero Academia. E duie basi di fan ponu riunite per gode di l'eccitazione è l'emozione di stu avvenimentu crossover.

Mentre a cullaburazione trà Fortnite è My Hero Academia si sviluppa, i fanali ponu aspittà più sorprese, quests, è ricumpensa in l'aghjurnamenti chì venenu. Restate sintonizzati per più dettagli è unite à l'avventura mentre sti caratteri iconichi uniscenu forze in u mondu di Fortnite.

Definizione:

- Fortnite: Un pupulare video game battle royale sviluppatu da Epic Games, induve i ghjucatori si battenu l'un l'altru per esse l'ultima persona in piedi.

- My Hero Academia: Una seria manga è anime populari creata da Kohei Horikoshi, situata in un mondu induve l'individui pussede capacità superumane cunnisciute cum'è "Quirks". A storia seguita Izuku Midoriya, un picciottu senza un Quirk, chì hà u scopu di diventà un eroe.