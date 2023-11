L'ultima aghjurnazione di Fortnite: ciò chì aspetta è cumu risolve i prublemi di cunnessione

By

Fortnite, u famosu ghjocu di battaglia reale sviluppatu da Epic Games, hà da esse sottumessi à un downtime di mantenimentu programatu u 23 di nuvembre di u 2023, per l'attesa aghjurnazione v27.11. Questa aghjurnazione hè prevista per rinvià l'armi amati, l'articuli è u gameplay da Seasons 9 è X, cumpresu u Heavy Sniper Rifle, Proximity Grenade Launcher, Storm Flip, è più.

Durante u periodu di mantenimentu, chì hè pianificatu da 09:00 à 13:00 UTC, u matchmaking serà temporaneamente disattivatu, è i ghjucatori puderanu scontru prublemi cum'è u messagiu d'errore "Fortnite servers not responding". Per aiutà à mitigà questi prublemi, eccu alcuni passi chì pudete piglià:

1. Restart u vostru ghjocu, cunsola, o PC: Calchì volta, un semplice riiniziata pò risolve i prublemi di cunnessione.

2. Verificate a pagina Epic Games Server Status: Visitendu a pagina Epic Games Server Status (URL: epicgames.com/status), pudete verificà s'ellu ci hè qualchì problema di u servitore.

3. Cambia i paràmetri di DNS: Ajustendu i vostri paràmetri DNS à un altru fornitore pò volte migliurà a stabilità di cunnessione. Cunsultate a documentazione di u vostru dispositivu o cercate in linea per struzzioni specifiche per a vostra piattaforma.

4. Clear a cache di a cunsola: sguassate a cache in a vostra cunsola pò aiutà à risolve i prublemi di rendiment. Consultate u manuale d'utilizatore di a vostra cunsola o u situ web di supportu per struzzioni nantu à sguassate a cache.

5. Disable firewalls/VPN temporaneamente: Firewalls o VPN pò volte interferiscenu cù a cunnessione di u ghjocu. A disattivazione temporaneamente pò aiutà à identificà s'ellu causanu prublemi.

Durante i tempi di inattività, Epic Games eseguirà l'aghjurnamenti critichi di a basa di dati è u mantenimentu di u servitore per assicurà una implementazione liscia di l'aghjurnamentu v27.11. Mentre aspittendu chì i servizii ripiglianu, hè megliu esercite a pacienza.

Per guardà u prugressu di l'aghjurnamentu, seguite a maniglia di Fortnite Status Twitter per l'aghjurnamenti in tempu reale da Epic Games. Inoltre, a pagina di statutu di Epic Games furnisce infurmazioni nantu à e tappe di implementazione di u patch, chì indicanu quandu parechji servizii cum'è login è partite sò "In Progress" o "Risolti".

U tempu di inattività per questa aghjurnazione particulare hè stimatu durà circa quattru ore, da 09:00 AM à 01:00 PM UTC. Tuttavia, hè impurtante nutà chì l'estensioni inespettate ponu accade. State sintonizzati à l'aghjurnamenti ufficiali di Twitter da Epic Games per l'infurmazioni più precise.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè l'aghjurnamentu v27.11 per Fortnite?

A: L'aghjurnamentu v27.11 per Fortnite hè un hotfix chì riporta armi populari, oggetti è gameplay da Seasons 9 è X.

Q: Quantu durà u mantenimentu di u servitore Fortnite per l'aghjurnamentu v27.11?

A: U mantenimentu di u servitore Fortnite per l'aghjurnamentu v27.11 hè previstu durà circa quattru ore, da 09:00 AM à 01:00 PM UTC.

Q: Cumu possu riparà l'errore "Fortnite servers not responding"?

A: Per riparà l'errore "Fortnite servers not responding", pudete pruvà à riavvia u vostru ghjocu, cuntrollà a pagina di Status di Epic Games Server, cambiendu i paràmetri DNS, sguassate a cache di a consola, o disattiveghjanu temporaneamente firewalls / VPN.

Q: Induve possu uttene l'aghjurnamenti in tempu reale nantu à u prugressu di l'aghjurnamentu di Fortnite?

A: Pudete seguità a maniglia di Twitter di Fortnite Status per l'aghjurnamenti in tempu reale nantu à u prugressu di l'aghjurnamentu di Fortnite. A pagina di statutu di Epic Games furnisce ancu informazioni nantu à e tappe di implementazione di patch.