Fortnite Update 26.10: Schedule di downtime è speculazioni annantu à u novu cuntenutu

U sviluppatore Fortnite, Epic Games, hà annunziatu chì u ghjocu serà momentaneamente indisponibile per l'aghjurnamentu 26.10. Questa aghjurnazione serà applicabile à diverse piattaforme cumprese PS5, PS4, console Xbox, Nintendo Switch, Android è PC. I ghjucatori ponu aspittà chì l'aghjurnamentu sia dispunibule per u scaricamentu a matina di u 12 di settembre.

Cù l'aghjurnamentu, l'utilizatori anu da anticipà un periodu di downtime di u servitore. Questu significa chì Fortnite serà temporaneamente inplayable per un paru d'ore. Per infurmazioni detallate nantu à quandu pudete logà torna in u ghjocu, eccu u calendariu di i tempi di inattività di u servitore 26.10:

- U tempu di inattività hè stabilitu per inizià à 4 AM ET, disattivendu per quessa a matchmaking brevemente prima.

- Per i fan di u Regnu Unitu, u periodu offline tutale cumminciarà à 9 AM BST mentre chì u matchmaking serà disattivatu à 8.30:XNUMX AM BST.

Mentre Epic Games ùn hà micca dichjaratu esplicitamente quandu u tempu di fermu cuncluderà, u mantenimentu dura generalmente circa un paru d'ore. Dunque, Fortnite deve esse torna in linea da 11 AM BST al più tardi.

L'annunziu di sta aghjurnazione hà suscitatu speculazioni trà i dilettanti in quantu à quale novu cuntenutu serà inclusu in l'aghjurnamentu 26.10. Certi fanni teorizanu chì, cù l'imminente lancio di accessu anticipatu di Mortal Kombat 1, Sub Zero da a franchise pò diventà un caratteru ghjucatu in Fortnite.

Inoltre, Epic Games hè previstu di presentà un novu articulu o arma, è ancu un novu Aumentu. U magazinu di l'articuli riceverà ancu novi skins per i ghjucatori per acquistà è migliurà a so sperienza di ghjocu.

À fiancu à queste novi aghjunte, Epic Games affronterà i bug prevalenti è i glitches di gameplay da u principiu di a nova stagione, pulendu ancu u ghjocu per un piacè ottimale.

Fonte: Epic Games Twitter Announcement