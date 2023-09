L'aghjurnamentu Fortnite 26.10 presenta My Hero Academia Crossover

L'ultima aghjurnazione di Fortnite, a versione 26.10, hè ghjunta cù alcune funzioni è cuntenutu novi eccitanti. Unu di i punti principali di questa aghjurnazione hè u crossover My Hero Academia, purtendu caratteri è capacità da a famosa serie anime à u ghjocu di battaglia reale.

I ghjucatori ponu avà aduprà l'articulu di Muru di Ghiaccio di Todoroki, chì li permette di creà barriere glaciali per scopi di difesa o d'attaccu. U Muru di Ghiaccio hà una quantità significativa di salute è pò sustene u dannu finu à chì si rompe. Pò esse truvatu in terra, in pettu, o in All Might Supply Drops. Questu articulu aghjusta una svolta unica à u ghjocu, postu chì pò intrappulà l'avversari è fà li scorri nantu à u ghjacciu.

In più di u Muru di Ghiaccio, i ghjucatori ponu ancu aduprà l'abilità Smash di Deku, chì ponu sbattà istantaneamente i nemici cun un solu colpu. Tuttavia, stu putere pò esse ottenutu solu da un All Might Supply Drop, cusì i ghjucatori anu da esse attenti à queste gocce.

Cumpiendu e Quests di Deku è Todoroki's Quests premiarà i ghjucatori cù punti di sperienza, è compie sei missioni totali di My Hero Academia aumenterà istantaneamente u ghjucatore.

Inoltre, trè novi skin My Hero Academia sò stati aghjunti à u Negoziu di Articuli. I ghjucatori ponu avà cummattiri cum'è Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima è Mina Ashido, trè di i principali eroi in furmazione di UA.

In più di u cuntenutu crossover, l'aghjurnamentu introduce ancu l'elementu Pizza Party, chì pò guarisce i ghjucatori è rinfurzà u so scudo. L'aumentu di Reckless SMG Reload permette à i SMG di ricaricà più rapidamente, è i novi Stili Super Level ponu esse sbloccati per certi vestiti à u Livellu di Stagione 100 è 125.

In generale, l'aghjurnamentu Fortnite 26.10 porta una gamma di funzioni è cuntenutu novi eccitanti per i ghjucatori. Ch'ella sia liberà abilità putenti, creendu barriere ghiacciate, o aumentà i vestiti, ci hè qualcosa per tutti in questa ultima aghjurnazione.

