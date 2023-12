Minecraft Update presenta un supportu 4K per Xbox Series X è Series S

Una nova aghjurnazione per Minecraft, intitulata Preview 1.20.60.23, hè stata liberata, purtendu parechje aghjunte eccitanti à u ghjocu. Una di e funziunalità standout hè l'inclusione di l'Armadillo, chì era u vincitore di u Mob Vote durante Minecraft Live 2023. Questa adorable nova mob introduce Wolf Armor, chì permette à i ghjucatori di prutege i so cumpagni furry.

Tuttavia, l'aghjuntu più significativu in questa aghjurnazione hè u supportu per e risoluzioni 4K sia nantu à e console Xbox Series X è Series S. Questa hè una aghjurnazione assai attesa per i ghjucatori di Minecraft chì anu bramatu un rinfurzamentu di a generazione attuale. Ancu s'ellu ùn pò micca esse l'esperienza di traccia di raghji cumpleta chì i fans anu sperendu, a capacità di ghjucà à u ghjocu à una risuluzione assai più altu serà sicuramente una mellura benvenuta.

L'aghjurnamentu include ancu diverse correzioni, migliure è aghjurnamenti per i creatori. U changelog ufficiale hà citatu l'aghjuntu di supportu di risoluzione 4K, chì indica chì Mojang Studios face un sforzu per rinfurzà l'esperienza di Minecraft nantu à e console Xbox più recenti. Stu cambiamentu pò parè chjucu, ma marca un passu in a direzzione ghjusta per u ghjocu.

Vale a pena nutà chì l'aghjurnamentu di risoluzione 4K hè dispunibule per a Xbox Series X è a Serie S. Mentre 4K hè standard per a Serie X, hè pocu cumuni per i ghjoculi per ottene una risoluzione cusì alta nantu à a Serie S più compatta. L'impegnu di Mojang à furnisce una sperienza coherente in e duie console.

Questa aghjurnazione offre funzioni eccitanti per i ghjucatori di Minecraft in diverse piattaforme, micca solu i ghjucatori Xbox. L'Armadillo, cù e so capacità uniche è articuli di drop, serà dispunibule per a prova publica. Inoltre, Minecraft Preview 1.20.60.23 hè accessibile in Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android (beta) è iOS.

Mentre ùn ci hè micca una guaranzia di aghjurnamenti più significativi in ​​u futuru, questa aghjurnazione significa un passu in a direzione ghjusta per Minecraft in cunsole di generazione attuale. Cù l'aumentu di risoluzione da 1080p à 4K, u ghjocu diventerà ancu più visualmente stupente. Questa migliione hè sicura di piacè à i ghjucatori mentre cuntinueghjanu à spiegà è à creà in l'amata mondu blocky di Minecraft.