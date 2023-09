I2C-USB-Hub: Cuntrollà i Gadgets USB Remotely

Riassuntu: L'I2C-USB-Hub hè un dispositivu creatu da [Jim Heaney] chì permette u cuntrollu remoto di i gadgets USB. Utilizendu un interruttore di carica MT9700 P-MOSFET per ogni portu, u hub permette à l'utilizatori di tagliate u putere à i dispositi individuali remotamente. U dispusitivu applica un chip I/O PCA8PW I9557C 2-bit, chì permette un cuntrollu faciule di ogni portu mandendu a sequenza di bit approprita nantu à u filu. [Jim] pensa à creà una biblioteca Arduino per simplificà u prucessu. Inoltre, l'I2C-USB-Hub utilizza i pins restanti nantu à u chip per cuntrullà l'indicatori LED è aghjustà u limitu attuale nantu à u MT9700.

Avanzamenti in a tecnulugia anu furnitu à l'utilizatori a flessibilità di cuntrullà remotamente diversi dispositi. Un esempiu hè l'I2C-USB-Hub, una creazione di [Jim Heaney]. A cuntrariu di i hub USB tradiziunali cù switch manuali, l'I2C-USB-Hub aghjusta a cunvenzione di u cuntrollu remoto à u vostru circuitu standard USB 2.0 hub. Incorporandu un interruttore di carica MT9700 P-MOSFET per ogni portu, u dispusitivu permette u cuntrollu di l'energia di i gadgets USB individuali da una distanza.

A chjave per a funziunalità di stu dispusitivu hè u chip I/O PCA9557PW I2C. Stu chip permette un cuntrollu faciule di ogni portu solu mandendu a sequenza di bit curretta per u filu. Per rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori, [Jim] hà prughjettatu di sviluppà una biblioteca Arduino chì simplificà u prucessu di flipping the digital switches.

L'I2C-USB-Hub va oltre u cuntrollu di putenza per i gadgets USB. Cù u so chip 8-bit, [Jim] hà apprufittatu di i pins supplementari per aghjunghje funzioni novi. Un pin hè dedicatu à serve cum'è un cuntrollu maestru per l'indicatori LED in u PCB, mentre chì un altru permette di aghjustà u limitu attuale nantu à u MT9700 trà 500 mA è 1 A.

In cunclusioni, mentre chì i hub USB modificati off-the-shelf ponu ottene risultati simili, l'I2C-USB-Hub offre a cunvenzione di u cuntrollu remoto per i gadgets USB. Stu prughjettu mostra u putenziale di utilizà l'hardware per rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori è furnisce una piattaforma per i futuri avanzamenti in questa zona.

