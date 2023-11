A nova versione di Firefox: un rinfrescante per a privacy è e funziunalità

Sè avete aspittatu ansiosu l'ultima aghjurnazione à u navigatore web open-source Firefox, preparate per esse impressiunatu. A prossima liberazione promette micca solu funzioni di privacy rinfurzate, ma ancu una mansa di miglioramenti eccitanti chì eleveranu a vostra sperienza di navigazione.

Unu di l'aghjuntu più impurtante hè l'opzione Preferenze di privacy di u situ web, truvata in i paràmetri di Privacy & Security. Questa nova funzione permette à l'utilizatori di detta se i siti web ponu vende o sparte e so dati persunali. Attivendu sta paràmetru, pudete gode di una tranquillità aghjunta, sapendu chì l'infurmazioni di a vostra sessione di navigazione ùn saranu micca sfruttate.

Inoltre, Mozilla hà implementatu u Global Privacy Control (GPC), un mecanismu automatizatu chì avvisa i siti web per ùn vende micca o sparte a vostra infurmazione di navigazione in parechje ghjuridizione. GPC funziona cum'è un putente strumentu "Ùn vende micca" in stati cum'è California, Colorado è Connecticut. Facilita ancu e capacità di opt-out per a publicità mirata è restringe a vendita o spartera di dati persunali in diverse regioni, cumprese l'UE, u Regnu Unitu, u Nevada, l'Utah è a Virginia.

Ma questu hè micca tuttu ciò chì Firefox hà in tenda per i so utilizatori. L'aghjurnamentu imminente, marcatu Firefox 120, include una gamma di funzioni eccitanti pensate per rinfurzà a funziunalità è l'esperienza d'utilizatore. Eccu alcuni inclusi notevoli:

1. Importazione di Dati Streamlined: L'utilizatori di Ubuntu Linux ponu avà impurtà dati da Chromium, stallati via Snap, espansione a cumpatibilità è a cunvenzione.

2. Emulazione di navigazione offline: L'utilizatori ponu utilizà una nova funzione devtool chì simula a navigazione offline, chì permette una produtividade ininterrotta.

3. Sicurezza rinfurzata: Firefox integra avà l'ancora di fiducia TLS da u magazinu radicali di u sistema operatore, rinfurzendu e misure di sicurezza. Questa funzione serà attivata per automaticamente in Windows, MacOS è Android, cù l'opzione di disattivà in u menù di Preferenze.

4. Enhanced Credentials Management: I shortcuts di tastiera sò stati introdotti per simplificà l'edità è a cancellazione di credenziali nantu à about:logins, rendendu u prucessu più efficaci.

5. Funzioni di Privacità Refined: Firefox priorizeghja a privacy di l'utilizatori introducendu megliurenze à i finestri privati ​​è cumprendi a cunfigurazione di privacy ETP-Strict, chì furnisce una prutezzione rinfurzata contra l'impronta digitale.

6. Esperienza di visualizazione ottimizzata: u modalità Picture-in-Picture hè stata raffinata, mentre chì una nova funzione di snapping di u cantonu hè stata introdutta specificamente per e versioni Linux è Windows, chì furnisce una sperienza multitasking senza saldatura.

Comu riggistràrisi:

Q: Quandu a nova versione di Firefox serà dispunibule per scaricà?

A: A data di liberazione ufficiale per Firefox 120 hè stabilita per u 21 di nuvembre di u 2023. Pudete scaricà da u situ web ufficiale di Firefox.

Cù a prossima versione di Firefox, l'utilizatori ponu aspittà un saltu significativu in avanti in a so privacy di navigazione, a sicurità è a funziunalità. Abbracciate l'aghjurnamentu imminente è gode di una sperienza in linea ancu più piacevule è sicura cù Firefox 120.