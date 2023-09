U Fairphone 5: Un Passu Versu Smartphones Sostenibile

A cumpagnia di smartphone olandese, Fairphone, hà liberatu u Fairphone 5, un telefuninu chì stabilisce un novu standard per a longevità è a riparazione. Cù un prezzu di £ 619 (€ 699), u Fairphone 5 offre finu à 10 anni di supportu di u software, un passu significativu per affruntà i rifiuti tecnologichi. U dispusitivu hà una schermu OLED croccante cù una freccia di rinfrescante di 90 Hz, chì furnisce un scrolling fluidu è culori vibranti. Mentre chì u disignu pò esse ligeramente datatu cumparatu cù i telefoni più moderni, offre una resistenza à l'acqua IP55.

U Fairphone 5 hè alimentatu da u chip Qualcomm QCM6490, chì pò esse micca cusì putente cum'è chips di smartphone high-end, ma offre un supportu à longu andà, cumprese almenu cinque aghjurnamenti di versione Android è ottu anni di aghjurnamenti di sicurezza. U dispusitivu include ancu un slot per carta microSD, chì permette à l'utilizatori di espansione facilmente u almacenamentu.

In quantu à a vita di a bateria, u Fairphone 5 dura circa 36 ore trà e carichi, cù a capacità di scambià facilmente a bateria per una riserva. A bateria hè pensata per mantene almenu 80% di a so capacità originale per più di 1,000 cicli di carica completa.

Fairphone s'impegna à a sustenibilità, utilizendu oru è argentu di u cummerciu fieru, materiali di provenienza eticamente, è cumpunenti riciclati. A cumpagnia offre ancu una garanzia di cinque anni è furnisce à l'utilizatori l'opzione di riparà u telefuninu stessu cù pezzi di ricambi modulari.

U Fairphone 5 vene cun Fairphone OS, basatu annantu à Android 13, chì furnisce una sperienza d'utilizatore pulita è efficiente. Cù ottu à 10 anni d'aghjurnamenti di sicurità, offre usabilità à longu andà da a maiò parte di l'altri smartphones. L'utilizatori anu ancu l'opzione di installà sistemi operativi alternativi se vulete.

E capacità di a camera di u Fairphone 5 includenu doppia camera posteriore di 50 megapixel è una camera selfie di 50 megapixel. Mentre a prestazione di a camera hè decentu in e cundizioni di illuminazione boni, si batte cù l'incoerenza di u culore è e situazioni di poca luce.

In generale, u Fairphone 5 hè un passu versu i telefoni smartphones sustinibili, chì offre longevità, riparabilità è etica. Mentre ùn pò micca currisponde à e prestazioni è e capacità di càmera di i telefoni smartphones high-end, furnisce una opzione viable per quelli chì si preoccupanu di i rifiuti tecnologichi è l'impattu ambientale di i so dispositi.

