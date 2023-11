L'iniziu di Érudit nasce da a ricerca realizata da Guylaine Beaudry, un studiente graduatu in scienza di l'infurmazione à l'Università di Montréal. Ricunnoscendu a mancanza d'accessu à distanza à e riviste scientifiche québécoises, i sforzi di Beaudry hà datu nascita à Érudit, una infrastruttura chì hà evolutu dapoi in una putenza di ricerca. Tanja Niemann, u direttore generale di Érudit, u descriva cum'è "micca solu un prughjettu di pruduzzione, ma una infrastruttura di ricerca essenziale".

Originariamente una piattaforma per cinque ghjurnali da l'Università di Montreal Press, Érudit hà fattu una longa strada da i so principiu. U so focus va oltre solu fà i testi dispunibuli in linea; assicura chì i furmati sò indexati è leghjite in parechji dispositi. "Ci sentimu preparati per u futuru, dopu avè stabilitu una basa solida è una visione chjara in l'ultimi 25 anni", dice Niemann.

Poussé par l'intérêt croissant pour ses services, Érudit a élargi son champ d'action en s'associant à d'autres revues et universités. In u 2004, un cunsorziu hè statu furmatu trà l'Università di Montreal, l'Università Laval è l'Università di Quebec in Montreal per sustene a produzzione di riviste di ricerca Quebecois. Au fil des ans, Érudit a continué à évoluer, avec le lancement de sa quatrième version en 2017. « À mesure que l’environnement technologique évolue, il faut constamment améliorer l’indexation et l’accessibilité », note Gwendal Henry, conseiller en communication d’Érudit. Ogni annu, 10,000 XNUMX novi articuli è registri storichi sò aghjuntu à a cullezzione di Érudit.

Consideratu cum'è una di e grandi infrastrutture canadiane da a Fundazione Canadiana per l'Innuvazione, Érudit occupa una pusizione cruciale in u campu di a ricerca umanistica. "U testu diventa un ughjettu di ricerca in l'umanità", spiega Niemann. Inseme cù i so partenarii, Érudit hà stabilitu un corpus di testu sfruttable accessibile via Calcul Québec.

### FAQ

**Cos'è Érudit?**

Érudit hè una infrastruttura di ricerca chì furnisce un accessu remoto à e riviste scientifiche québécoises. Hè evolutu in una piattaforma vitale per a ricerca in lingua francese in Canada, cù una vasta cullizzioni di articuli è registri storichi.

**Come Érudit supporte la recherche ?**

Érudit ùn solu rende accessibile l'articuli di ricerca, ma assicura ancu chì i so furmati sò indexable è leghjite in diversi dispositi. A piattaforma cuntinueghja à migliurà e so capacità tecnologiche per rinfurzà u riferimentu è l'accessibilità.

**Come Érudit contribue à la communauté scientifique ?**

Érudit joue un rôle crucial dans la stabilisation et la perpétuation du travail des petites revues indépendantes dans la communauté francophone. A so cullaburazione cù e biblioteche universitarie è altri stakeholder aiuta à mantene a vitalità di sti ghjurnali.

**Come Érudit assure l'accès ouvert ?**

Circa 97% di i testi ospitati nantu à Érudit sò liberamente accessibili. U 3% restante necessitanu un abbonamentu à a biblioteca, chì permette di ridirezzione di fondi per sustene i costi operativi di i ghjurnali.

**Quale hè u futuru di Érudit?**

Érudit vise à étendre son influence au-delà de la région du Québec et à devenir une plateforme nationale pour les revues en sciences humaines et sociales à travers le Canada. Cerca di rinfurzà e publicazioni indipendenti d'accessu apertu cunsulidendu iniziative simili à a so propria.

## Conclusioni

In l'ultimi 25 anni, Érudit s'hè trasfurmatu in un centru di ricerca cruciale, chì dà forza à a ricerca in lingua francese è prumove l'accessu apertu. En offrant un contenu fiable et accessible librement, Érudit amplifie la visibilité et l’impact des revues scientifiques québécoises dans le monde entier. Cù un impegnu incalcolabile di sustegnu à i ghjurnali è e cumunità lucali, Érudit s'impegna à assicurà chì i finanzii publichi rémunéreri bè i squadre di rivista per i so cuntributi preziosi, favurendu a produzzione di ricerca di alta qualità.