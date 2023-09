New Breakthrough: E.coli Engineered to Genera Electricity from Wastewater

I scientisti di l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) in Svizzera anu fattu una scuperta rivoluzionaria in u campu di a gestione di l'acqua residua. Hanu ingegneria cù successu E.coli, un bacteriu in forma di bastone chì si trova cumunimenti in l'intestinu inferjuri di l'organisimi, per generà elettricità da l'acqua di scarico.

I circadori di l'EPFL equipavanu a bacteria cù a machina genetica necessaria per pruduce l'electricità. In i testi, l'ingenieria E.coli hà fattu ancu megliu cà l'altri organismi cunnisciuti per a so capacità di generà electricità quandu sò esposti à l'acqua residuale.

E.coli hè statu longu un favuritu di i circadori microbiani per via di a so struttura genetica facilmente manipulabile. Hè diventatu un strumentu essenziale per diversi prughjetti di ricerca è industriali. Avà, pare chì questu urganismu versatile pò avè u putenziale di risolve i sfidi di gestione di l'acqua residuale.

Di genere, a gestione di l'acqua residua richiede una quantità significativa di energia per processà i rifiuti organici. Tuttavia, cù l'E.coli bioengineered, i circadori di l'EPFL anu rializatu dui scopi in unu: trasfurmà i rifiuti organici è generà l'electricità simultaneamente.

Questa scuperta hà u putenziale di rivoluzionarà u campu di a gestione di l'acqua residuale. Sfruttendu u putere di E.coli, pudemu micca solu affruntà u prublema di l'eliminazione di i rifiuti organici, ma ancu generà energia elettrica preziosa in u prucessu. Questu puderia avè implicazioni significativu per a produzzione d'energia sustenibile è a preservazione ambientale.

Ulteriori ricerca è sviluppu sò necessarii per ottimisà u rendiment di l'E.coli bioengineered è scala a tecnulugia per applicazioni pratiche. Tuttavia, stu successu marca un passu significativu in avanti per truvà suluzioni innovatori è sustinibili per a gestione di l'acqua residua.

Fonti:

- Ecole Polytechnique Federale de Losanna (EPFL)

- ScienceDaily (per infurmazione generale di i batteri)