I ghjucatori di Destiny 2, rallegrate! Bungie hà appena annunziatu una cullaburazione eccitante cù u celebre RPG di CD Projekt Red, The Witcher 3. Offrendu un toccu unicu à i ghjucatori, trè novi armature sò stati presentati, chì vi permettenu di incarnà l'iconicu Geralt di Rivia. Tuttavia, ci hè una cattura: sti pelli novi venenu in un momentu quandu Destiny 2 hà avutu u so puntu più bassu in anni.

In un comunicatu di stampa, Bungie hà revelatu l'arrivu di sta cullaburazione in u ghjocu, chì coincide cù a Stagione di u Wish u 28 di nuvembre. "I guardiani ponu trasfurmà in monster slayers cù novi cusmetichi inspirati da Geralt di Rivia", Bungie hà annunziatu. À fiancu à l'ornamenti di armatura, i ghjucatori ponu ancu aspittà una cunchiglia Ghost, una nave, un Sparrow, un emote è un finisher per compie l'esperienza di crossover.

Mentre i detaglii precisi di i prezzi di l'armatura ùn sò micca stati ancu divulgati, e cullaburazioni passate, cum'è cù Assassin's Creed, sò tipicamente un prezzu di $ 20 per set. Se u listessu s'applica quì, i ghjucatori ponu anticipà gastru $ 60 per acquistà tutti i trè setti, senza mancu fà in u costu di a cunchiglia Ghost è altri elementi. In particulare, i setti di crossover precedenti ùn eranu micca dispunibuli per a compra cù a valuta in u ghjocu, chì significa chì i soldi veri sò l'unicu modu per ottene.

Per i fan di a franchise The Witcher, sti novi skins sò senza dubbitu allettanti. In ogni casu, a so introduzione ùn puderia micca ghjunghje à un tempu più sfida per Destiny 2. U ghjocu hà affruntatu un annu turbulente, culminendu in a decisione di Bungie di licenziari 100 impiegati, cadendu à pocu pressu di i prughjetti di rivenuti da 45 per centu, è ritardà The Final Shape. espansione di trè mesi. Cù i numeri di ghjucatori à un minimu di tutti i tempi in Steam, e frustrazioni esistenti in a cumunità sò solu escalate.

Mentre guardemu avanti à a Stagione di u desideriu, chì prumette di svelà un misteru di Destiny 2 chì data di cinque anni, l'incertezze si affaccianu annantu à u futuru di u ghjocu. U prublema di setti di armatura caru cuntinueghja à esse un puntu dolente per a cumunità. Per mitigà una parte di l'insatisfazione, u Destiny 2 hà offrittu unu di i so novi armature gratuitamente in settembre scorsu. Tuttavia, cum'è u scrittore di Forbes Paul Tassi enfatizeghja, cunvince i ghjucatori à invistisce in una altra cullaburazione cusì prestu dopu à i licenziamenti di u persunale serà senza dubbitu un compitu sfidau, indipendentemente da l'appellu visuale di i novi set.

Comu riggistràrisi:

1. Quantu costaranu i novi set di armature d'inspirazione di Witcher ?

I detaglii esatti di i prezzi ùn sò micca stati ancu rivelati, ma basatu annantu à e cullaburazioni passate, i ghjucatori ponu aspettà chì i setti sò à un prezzu di circa $ 20 ognunu.

2. L'armature ponu esse acquistate usendu valuta in u ghjocu?

Innò, tradiziunalmente i setti di crossover sò stati dispunibili solu per compra cù soldi veri, micca munita in ghjocu.

3. Perchè u Destiny 2 hà affruntatu sfide ?

Destiny 2 hà sappiutu un annu tumultuoso, cumprese licenziamenti, proiezioni di rivenuti mancati, è ritardi in espansioni.

4. Chì sforzi sò stati fatti per affruntà l’insatisfazione di i ghjucatori ?

In un tentativu di calà una parte di a rabbia, Destiny 2 offre unu di i so novi armature gratis in settembre.