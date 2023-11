Elon Musk presenta una querela contr'à questioni di media per l'exodu di l'annunciatori

Dopu avè avutu un esodu significativu di l'annunciatori, l'imprenditore miliardariu Elon Musk hà presentatu recentemente una demanda contr'à Media Matters, un gruppu di vigilanza progressiva. A demanda dice chì Media Matters hà distorsionatu a probabilità di publicità apparsu accantu à u cuntenutu estremistu nantu à a piattaforma di Musk, X. Sicondu Musk, Media Matters hà intenzionalmente creatu è disseminatu l'imaghjini ingannevoli chì falsamente rapprisentanu i posti di l'annunzii accantu à u cuntenutu neonazi è naziunalistu biancu. Queste l'imaghjini manipulati sò stati presentati cum'è rapprisentanti di l'esperienze tipiche di l'utilizatori in X. L'obiettivu, dichjara Musk, era di caccià l'annunzii da a piattaforma, dopu crippling X Corp.

A demanda, presentata u luni in a Corte di Distrettu di i Stati Uniti per u Distrittu Nordu di Texas, chjama à i dui Media Matters è Eric Hananoki, u so ghjurnalista investigativu senior, cum'è accusati. Musk cerca un ordine ghjudiziariu chì impone Media Matters per sguassà l'analisi da u so situ web. Inoltre, a causa accusa Media Matters di interferisce cù i cuntratti di l'annunciatori di X, dannu e relazioni ecunomiche, è disprezzà X Corp.

Offrendu u so sustegnu à X, a CEO Linda Yaccarino hà difesu u situ di e social media, enfatizendu a precisione di l'analisi di Media Matters. Ella hà dichjaratu chì nisunu autenticu utilizatori X hà vistu annunzii di grandi marche cum'è IBM, Comcast, o Oracle à fiancu à u cuntenutu evidenziatu in u rapportu di Media Matters.

In vista di a causa, u Procuratore Generale di Texas Ken Paxton hà annunziatu una investigazione in Media Matters per stabilisce se u so studiu di u cuntenutu di X puderia esse classificatu cum'è attività fraudulenta potenziale sottu a lege di Texas. Paxton hà etichettatu u gruppu una "urganizazione radicale di manca" è hà manifestatu preoccupazione per i so presunti tentativi di limità a participazione à a piazza publica.

L'esodu di l'annunciatori da X hè accadutu dopu chì Musk hà fattu rimarche cuntruversu è antisemite, appruvendu l'affirmazione chì e cumunità ebraiche prumove "l'odiu contru i bianchi". I marchi maiò, cumprese Disney, Paramount, è Warner Bros. Discovery (a cumpagnia matrice di CNN), fermanu rapidamente a so publicità nantu à a piattaforma in risposta.

Musk avia in preghjudiziu l'azzione legale contr'à Media Matters, affirmannu chì una "procesa termonucleare" seria imminente. Hà prumessu di mira micca solu Media Matters, ma ancu qualsiasi individui o entità implicati in ciò chì hà qualificatu cum'è un "attaccu fraudulente" à X Corp.

In risposta à e minacce di Musk, Media Matters hà publicatu una dichjarazione chì prumette di difende si, caratterizendu Musk cum'è un bully chì cerca à silenziu rapporti precisi. U gruppu hà enfatizatu chì Musk stessu ricunnosce a prisenza di l'annunzii à fiancu à u cuntenutu pro-nazi identificatu da Media Matters è hà spressu cunfidenza chì esceranu vitturiosi se l'azzione legale era perseguita.

FAQ

Cosa hè Media Matters? Media Matters hè un gruppu di vigilanza progressiva chì analizeghja è monitoreghja u cuntenutu di i media, in particulare in quantu à u preghjudiziu è a misinformazione. Chì ghjè X? X hè una piattaforma di media suciale di Elon Musk. Perchè i grandi publicitari anu lasciatu X? I grandi marche anu abbandunatu a publicità nantu à X dopu chì Elon Musk hà fattu dichjarazioni cuntruversu è antisemite. Chì ghjè l'ughjettu di a demanda di Musk contru Media Matters? A demanda di Musk hà per scopu di rende Media Matters rispunsevuli di ciò chì crede esse una campagna deliberata per alluntanassi l'annunciatori da X è discredità a piattaforma. Chì hè a risposta da Media Matters? Media Matters hà prumessu di difendesi contr'à ciò chì percepiscenu cum'è un tentativu di silenziu i so raporti è analisi precisi.