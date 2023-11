A lotta contru à a disinformazione in linea: X Files Lawsuit Against Media Matters

X, a piattaforma di e social media precedentemente cunnisciuta cum'è Twitter, hà pigliatu l'azzione legale contr'à Media Matters for America, un gruppu di pressione di manca. A demanda dice chì Media Matters hà manipulatu dati in un tentativu di distrughje a reputazione di a piattaforma associendu cù cuntenutu antisemita.

Dopu a liberazione di l'analisi di Media Matters, cumpagnie maiò cum'è Apple, Disney, IBM è Comcast anu pausa a so publicità nantu à X. Questu hà incitatu à Elon Musk, u fundatore di X, à minacciare un prucessu contru Media Matters, chì hè statu scuntatu cù critiche. da u gruppu di advocacy, chjamà un bully.

A demanda, presentata in Texas, affirmeghja chì Media Matters hà sapientemente fabbricatu è presentatu l'imaghjini fiancu à fiancu di i posti di l'annunciatori nantu à X à fiancu di cuntenutu neonazi è naziunalistu biancu. X dichjara chì sti imaghjini manipulati ùn eranu micca rapprisentanti di l'esperienze tipiche di l'utilizatori nantu à a so piattaforma.

Inoltre, X clarifica chì l'annunzii per Comcast, Oracle è IBM apparsu solu à fiancu di cuntenutu odioso sceltu da Media Matters è ùn sò micca vistu da l'utenti X autentici. Linda Yaccarino, CEO di X, hà enfatizatu chì a verità hè luntanu da ciò chì Media Matters dice.

In risposta à l'allegazioni, a Cummissione Europea, Warner Bros Discovery, Paramount, è Lionsgate anu ritiratu tutte e so campagne di publicità da X. Elon Musk hà prumessu di ritruvà cù l'azzione legale contru Media Matters, riferenu à questu cum'è un "attaccu fraudulente" a cumpagnia.

Intantu, Media Matters difende e so azzioni cum'è parte di a so missione per cumbatte a misinformazione conservativa in i media. U gruppu si discrive cum'è un centru di ricerca è infurmazione progressiva chì analizeghja è corregge i falsi narrativi.

Questa disputa hà attiratu l'attenzione oltre u regnu di e social media. U Procuratore Generale Republicanu di u Texas Ken Paxton hà iniziatu una investigazione in Media Matters per una potenziale attività fraudulenta, etichettandu u gruppu una "urganizazione radicale anti-dispressione libera". Paxton cerca di assicurà chì u publicu ùn hè micca ingannatu da ciò chì cunsidereghja schemi di manca per limità a libertà di spressione.

Mentre sta battaglia legale si sviluppa, resta cruciale per affruntà a misinformazione in linea è salvaguardà l'integrità di e plataforme digitale. U casu suscite dumande nantu à a rispunsabilità di i gruppi di difesa in a so ricerca di a verità è e cunsequenze potenziali di e so tattiche.

