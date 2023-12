I fan di Elden Ring aspettanu ansiosi The Game Awards, sperendu un annunziu in quantu à u DLC assai attesu. L'anticipazione hà ghjuntu à un puntu di frebba trà a cumunità, cù i fanni chì piglianu à e social media per sprime a so eccitazione è ancu manifestà a liberazione di u DLC.

U subreddit di Elden Ring hè in furia cù discussioni è fili salvatichi. Certi utilizatori anu prumessu di batte u ghjocu cù custruzzioni micca cunvinziunali suggeriti da altri utilizatori, mentri àutri anu spressu a so eccitazione cù l'entusiasmu graficu. Tuttavia, a tendenza più notevuli hè a preghiera per Bloodborne per esse liberata in PC, aghjunghjendu una strata extra di eccitazione per i fan.

Mentre ùn ci hè micca cunferma annantu à l'annunziu di sta sera, FromSoftware avia annunziatu prima u sviluppu di DLC chjamatu "Shadow of the Erdtree" prima di questu annu. Ancu se i dettagli restanu scarsi, una maghjina teaser mostrava una scena inquietante è u titulu enigmaticu. U mese passatu, Kadokawa, a sucietà madre di FromSoftware, hà dichjaratu chì u sviluppu avanzava bè.

Ancu s'ellu ùn hè micca sicuru quandu u DLC serà liberatu, l'anniversariu di dui anni di u lanciu di u ghjocu uriginale si avvicina, è Elden Ring hà fattu apparizioni in The Game Awards in u passatu. Cù questu in mente, i fans fermanu a speranza chì u so DLC tantu aspittatu serà finalmente svelatu.

Hè un tempu d'anticipazione è di sulidarità per l'amatori di Elden Ring. Mentre i Game Awards s'avvicinanu, i fan cuntinueghjanu à furmà i so circoli di convocazione in a speranza di un annunziu eccitante chì saziarà a so fame di novu cuntenutu in l'universu Elden Ring.

Leghjite più in a Storia Web: I fan di Elden Ring anticipanu l'annunziu di DLC à i Game Awards