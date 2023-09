SRAM presenta novi monti Shock Eyelet cù elastomeri

SRAM, un attore prominente in l'industria di a bicicletta, hà recentemente presentatu un brevettu per un designu rivoluzionariu di l'ochju di scossa. U documentu di patente descrive l'usu di elastomeri, o molle di gomma, posti trà u scossa è u quadru. Questa innuvazione hà u scopu di affruntà e sfide affrontate da i sistemi di sospensione di mountain bike in l'assorbimentu efficace di piccule vibrazioni causate da superfici irregolari.

L'attuale generazione di forche di mountain bike, cum'è quelli di RockShox, utilizza digià elastomeri chjamati ButterCups per assorbe vibrazioni d'alta frequenza. Queste vibrazioni ùn pò micca generà abbastanza forza per attivà a friczione statica di a sospensjoni, risultatu in una reazione povera à variazioni sottili in a forza di terra. Questu pò cuntribuisce à a fatigue di cavalieri è u dolore articular.

L'elastomeri novi pruposti in i monti di l'occhiu di scossa offre parechji vantaghji. Ùn solu ùn indirizzanu e vibrazioni chì i scossa di l'aria luttanu per assorbisce, ma ancu permettenu à a sospensjoni di cumpressà ligeramente prima dopu à chjappà i bumps. Questa risposta iniziale afecta significativamente u cunfortu generale è l'aderenza per i cavalieri.

A cuntrariu di i ButterCups utilizati in a sospensione di furchetta, i novi elastomeri di scossa travaglianu in cunghjunzione cù u scossa tutale, micca solu a primavera d'aria. Questu significa chì solu u minimu attritu in u ligame di sospensione deve esse superatu per l'elastomeri per impegnà. Inoltre, cum'è a rota trasversale si move di trè millimetri per ogni millimetru, u shock compresses, l'effettu di l'elastomeri hè amplificatu. Stu disignu permette potenzalmentu finu à 12 mm di muvimentu à l'asse posteriore.

I monti elastomeri ponu esse adattati à ogni estremità di u scossa è ponu esse persunalizabili secondu e preferenze di u pilotu. Scambià elastomeri di diverse durezza seria relativamente faciule, chì permette à l'utilizatori di adattà e caratteristiche di a sospensione secondu u so pesu o preferenza.

Mentre ùn hè micca chjaru se stu disignu pò esse adattatu à i scossa esistenti, hè pussibule chì i monti di tela elastomeri ponu esse attaccati à l'occhielli di scossa esistenti. Tuttavia, per via di l'aumentu di a durata è di u viaghju di u scossa, a cumpatibilità cù tutti i frames di bicicletta pò esse limitata.

Ancu s'è questi monti d'occhielli di scossa cù elastomeri sò sempre in a fase di patenti è ùn ponu micca vede a produzzione, guardemu un ochju per qualsiasi sviluppi ulteriori in stu cuncettu innovativu. I beneficii putenziali chì offre in rinfurzà a prestazione di a sospensione di mountain bike anu certamente captu l'attenzione di l'industria.

