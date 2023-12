A decisione di l'Eagles di trasmette Kyle Hamilton torna per perseguirli in i guai secundari

A decisione di i Philadelphia Eagles di trasmette à l'antica sicurezza di Notre Dame Kyle Hamilton in a prima selezzione di u 2022 s'hè dimustratu per esse costosa. Malgradu l'aspettativa chì u direttore generale di l'Eagles, Howie Roseman, hà da mira à i linemen offensivi o difensivi cù i so primi scelti, assai credenu chì a squadra faria un'eccezzioni per Hamilton dopu chì Roseman hà scambiatu à a 13a scelta.

Hamilton stessu era cunvinta ch'ellu seria sceltu da l'Eagles. In una entrevista cù u Podcast di Punch Line cù Marlon Humphrey, hà revelatu chì ci era un mumentu di anticipazione in a stanza verde prima di a scelta. In ogni casu, à a so sorpresa, l'Eagles anu sceltu di sceglie u lineman difensivu Jordan Davis invece.

I Baltimore Ravens anu pigliatu rapidamente l'oppurtunità è selezziunate Hamilton cù a 14a scelta. Da tandu, Hamilton hà sbocciatu in una di e migliori sicurezze di a liga solu in u so secondu annu. Hà registratu statistiche impressiunanti, cumprese 62 tackles, trè sacchi, ottu tackle per a perdita, è duie intercepzioni in 12 partenze. U so impattu nantu à a difesa di i Ravens hè statu prufondu, postu chì attualmente vantanu a seconda megliu difesa di u passaghju di a liga, rinunziendu solu 171.7 yards per ghjocu.

Intantu, l'Eagles si trovanu a lotta in u secundariu. Classificatu 29th in pass defense, permettenu una media di 260.3 yards per ghjocu. Questu era evidentemente evidenti in a so recente perdita à i San Francisco 49ers, induve u quarterback Brock Purdy hà brusgiatu a so difesa per 314 yards è quattru touchdowns.

Cù cinque partite lasciate in a stagione, l'Eagles ùn ponu micca permette di ignurà i so prublemi secundari. Hanu sempre à affruntà ricivitori largu talentu cum'è CeeDee Lamb di i Dallas Cowboys è DK Metcalf di i Seattle Seahawks. In retrospettiva, l'Eagles ponu avà dispiace di passà un talentu cum'è Kyle Hamilton è di ùn avè micca avutu cum'è un principiante chjave in u so secundariu.

Mentre l'Eagles cuntinueghjanu a so stagione, a decisione di sminticà Hamilton serve cum'è un ricordu di l'impurtanza di fà scelte sane in u prugettu chì allineanu cù i bisogni di a squadra è u successu à longu andà.

