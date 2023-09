Electronic Arts rivela i ghjucatori più votati per EA Sports FC 24

By

Electronic Arts (EA) hà svelatu una lista di i ghjucatori più votati per u prossimu ghjocu EA Sports FC 24. L'annunziu iniziale include i primi 24 ghjucatori, cù rivelazioni supplementari previste in i ghjorni à vene. A lista completa serà liberata u 15 di settembre à 12pm PT / 3pm ET / 5pm BST / 6pm CEST.

Frà i ghjucadori più votati, quattru individui sparte a più alta valutazione di 91. Stu gruppu elite include Kylian Mbappé da Francia è PSG, Alexia Putellas da Spagna è Barcelona, ​​Erling Haaland da Norvegia è Manchester City, è Kevin De Bruyne da Belgio è Manchester. Cità.

A seguita vicinu cù una valutazione di 90 sò ottu ghjucatori: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen è Robert Lewandowski.

A nutizia eccitante per i fan hè chì EA Sports FC 24 introduverà e donne ghjucatori à u famosu modu Ultimate Team, marchendu a prima inclusione di atleti femminili in a serie. Questa integrazione permette à i ghjucatori di creà squadre persunalizate cù ghjucatori maschili è femini.

A decisione di incorpore i ghjucatori femini hè stata fatta per cuntribuisce à a crescita di u football di e donne è unisce i fan in u mondu. U pruduttore esecutivu John Shepherd hà enfatizatu a crede chì EA Sports FC pò ghjucà un rolu cruciale in l'avanzamentu di u sport.

Per affruntà i prublemi nantu à u cambiamentu, u pruduttore anzianu Sam Rivera hà spiegatu chì Ultimate Team hè un modu di fantasia è l'inclusione di e donne ghjucatori allinea cù u cuncettu di creà squadre di sognu cù diverse nazionalità, lighe è club.

EA Sports FC hà da esse liberatu u 29 di settembre di u 2023, cù accessu anticipatu dispunibule attraversu l'Edizione Ultimate à partesi di u 22 di settembre. U ghjocu serà accessibile nantu à diverse piattaforme, cumprese PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One. , PC, è Nintendo Switch.

Fonte: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) - [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Definizione:

- EA Sports FC 24: Un ghjocu video sviluppatu da Electronic Arts, cù i ghjucadori più votati in u sport.

- Ultimate Team: Un modu di ghjocu induve i ghjucatori ponu custruisce e so squadre di fantasia cù ghjucatori di diverse nazionalità, lighe è club.

